Родные устроили разборки из-за наследства Доренко
В минувшее воскресенье, 12 мая, телеведущая опубликовала в Telegram пост, посвященный журналисту. Тина Канделаки призналась, что история с отменой похорон сильно расстроила ее. "Бились бы за преданность и любовь к покойному – было бы понятно", – написала звезда.
По ее мнению, старшие дочери главного редактора радио "Говорит Москва" хотят лишить наследства вдову и маленьких детей. "Если суд выносит уголовный приговор в отношении наследника, который умышленно совершил противоправные действия против наследодателя, такой наследник лишается наследства", – приводит слова Тины Канделаки сайт "Комсомольская правда".
Ранее родственники Сергея Доренко настояли на проведении повторной судебно-медицинской экспертизы. Как заявили старшие дочери журналиста, его могли отравить, и молодая супруга была заинтересована в этом.
Напомним, что главный редактор радиостанции "Говорит Москва" скончался вечером 9 мая от аневризмы аорты. Он почувствовал себя плохо, когда ехал на мотоцикле в центре столицы. Прохожие сразу вызвали скорую, однако врачам не удалось спасти журналиста.
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