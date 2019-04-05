Отдала все деньги: 50-летний юбилей Бледанс поразил скромностью
Этот праздничный день знаменитость провела в гостях у старшего сына. 24-летний Николай живет в Израиле. Эвелина Бледанс опубликовала в личном Instagram фотоотчет.
Звезда и ее младший сын Семен сходили на местный рынок за покупками, а после накрыли стол. Теледива и ее наследники устроили скромный ужин в честь юбилея.
Отметим, что за несколько дней до дня рождения Эвелина рассказала, что отказалась от идеи устраивать пышное застолье с множеством гостей. Сэкономленные деньги Бледанс отправит на благотворительность.
"Я вдруг поняла, как сильно – до удушья и боли в сердце! – люблю своих детей! И хочу провести этот праздник с семьей, с моими любимыми сыновьями – Колей и Семеном. Это два самых важных для меня человека. Буду работать работать мамой, стругать салаты, запекать рыбку в духовке, может даже испеку торт. Люблю готовить и кормить моих мальчишек! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – писала Эвелина Бледанс.
Артистка также сообщила, что планирует открыть благотворительный фонд. Организация будет поддерживать семьи, в которых растут дети с особенностями развития, к слову, она сама растит такого ребенка.
"А еще я очень хочу снять большой фильм с участием "солнечных" актеров. Такие фильмы есть во всех странах, я думаю, это пришел черед это сделать и в России", – отметила Эвелина Бледанс.
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