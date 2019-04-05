Прикованный к постели легендарный певец отменил мировой тур
Известный рок-певец, бывший солист легендарной группы Black Sabbath перенес на 2020 год концерты своего тура, в том числе в Северной Америке и Европе. Как признался в соцсети 70-летний Оззи Осборн, он зол, но вынужден соблюдать рекомендации врачей.
Музыкант недавно вернулся из больницы. Он лечился от пневмонии – сначала в госпитале, а затем в домашней обстановке. Однако неугомонный Оззи умудрился упасть, поднимаясь по лестнице, и получить серьезную травму, сообщает НСН.
"Я не могу поверить, что мне придется перенести еще один тур. Слова не могут выразить, насколько сильно я расстроен, зол и подавлен, что не могу гастролировать прямо сейчас", – написал Осборн в Instagram.
Известный рок-певец поблагодарил семью, коллег, друзей и поклонников за поддержку. По словам кумира миллионов, именно это держит его на плаву. Артист заверил фанатов, что ему лучше с каждым днем, и пообещал вернуться на сцену, передает RT.
Также 5 апреля стало известно, что другой известный рок-певец, вокалист британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер перенес операцию в Нью-Йорке – хирургического вмешательства требовал сердечный клапан. Музыкант чувствует себя хорошо, но ему потребуется время на восстановление. На официальном сайте The Rolling Stones появилось сообщение о переносе концертов.
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