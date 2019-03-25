Известный певец нелепо погиб во время съемок клипа

Нелепая гибель известного кантри-исполнителя потрясла американцев. Джастин Картер готовился к грандиозному туру по стране, но его жизнь оборвалась из-за трагической случайности на съемках.

Причиной нелепой гибели артиста стал выстрел из бутафорского оружия. Певец использовал оружие в качестве реквизита на съемках нового клипа в Хьюстоне. В какой-то момент музыкант положил пистолет в карман, и тут прозвучал выстрел. Пуля попала Джастину в голову – рана оказалась смертельной. У Картера остались две маленькие дочери.

Отметим, что 35-летний музыкант собирался в турне по десяти американским штатам. "Он был великолепным артистом. Он был голосом. Мы попытаемся сохранить его в памяти, для нас он будет всегда живым", – прокомментировала нелепую гибель исполнителя его мать.

В марте Картер выпустил довольно успешный клип на песню Love Affair, который собрал на YouTube около 180 тысяч просмотров. Эксперты отмечали, что у Джастина был большой потенциал в музыкальной сфере – по их мнению, он мог повторить успех знаменитого кантри-певца Гарта Брукса, пишет The Sun.

Артиста похоронят в калифорнийском Сан-Антонио. Для перевозки тела семья Картера объявила сбор на интернет-платформе GoFundMe. Лейбл Картера Triple Threat Management обещает выпустить его песни, записанные незадолго до нелепой гибели, а все деньги перевести родственникам.