Гитарист Оззи Осборна умер накануне дня рождения

Берни Торме, игравший на гитаре в коллективе Оззи Осборна, скончался за день до своего 67-летия. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Associated Press.
О кончине гитариста журналистам рассказал барабанщик и близкий друг музыканта Мик Гаффни. По его словам, Торме страдал от двухсторонней пневмонии и четыре недели находился на жизнеобеспечении в госпитале. Гаффни подчеркнул, что друг умер мирно в окружении близких, передает РИА ФАН.
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