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Участник шоу "Дом-2" слился в поцелуе с моллюском назло бывшей

Даниил Сахнов. Фото: instagram.com/sdaniil0708
Даниил Сахнов намекнул, что отношения с Татьяной Строковой распались окончательно. Звезда шоу "Дом-2" нелестно высказался об экс-возлюбленной.
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Сейчас Даниил обитает на сейшельском "Острове люби", молодой человек решил перевести дух после расставания с возлюбленной. Участник шоу "Дом-2" наслаждается долгожданной свободой.

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Меж тем Алексей Купин не позволяет приятелю грустить. Он организовал для друга кастинг невест. Участник телестройки насобирал блюдо улиток и предложил Сахнову выбрать себе спутницу по вкусу.

После он отметил, что среди конкурсанток прячется его бывшая, намекнув на Татьяну Строкову. "Давай, поцелуй, Даниил. Как в старые добрые времена", – смеялся Купин.

"Если бы стоял выбор целовать Строкову либо улитку, я бы выбрал улиточку", – паясничал Даниил. После он впился губами в моллюска.

Отметим, что Сахнов и Строкова еще совсем недавно были фаворитами конкурса "Свадьба на миллион". Однако побороться за денежный приз звезды шоу "Дом-2" не смогли: появились неразрешимые разногласия.

Пару недель назад парочка побывала в Воронеже. Строкова возила ухажера на смотрины к родителям. Однако после возвращения на шоу "Дом-2" выяснилось, что против их отношений выступают близкие Сахнова. Девушка, по их мнению, слишком строптива.

Автор: Руслана Алексеева4 апреля 2019, 04:06
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Главные звезды "Дома-2" похудели до неузнаваемости

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