"Еще ниже": Садальский втоптал в грязь намозолившего глаза Галкина
Варах... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) и пригласить на свою пародию концерта... Спасибо, конечно, но – чур меня чур! Сегодня же, как кричала героиня Чехова: "В Москву! В Москву!", – написал Садальский.
Также Станислав Садальский привел рейтинги телепрограммы Максима Галкина на канале "Россия 1". "Пришел последний рейтинг "В субботу вечером" - он у ведущего М. стал еще ниже... Уважаемый пародист, а не лучше ли вам поработать над телевизионной программой и придумать новые ходы, а не снимать в Чехии сливки с отдыхающих пенсионеров", – втоптал в грязь Максима Галкина своей едкой критикой артист.
Напомним, ранее из телерейтингов актер сделал вывод, что Максим Галкин "намозолил всем глаза". По мнению Садальского, супруг Аллы Пугачевой не умет вести "взрослые программы". "До сих пор не могу понять, за что этот пародист удостоился чести вот уже на протяжении многих лет вести кучу передач?! Которые с треском проваливаются...", – заявил ранее артист в Instagram.
Как писали "Дни.ру", до этого Садальский раскритиковал юмориста за попытку "влезть в историю" с Филиппом Киркоровым. Садальский уверен, что "заказное убийство" поп-короля, – это пиар-план, придуманный самим же Киркоровым. Но нынешний Максим Галкин, которого затем якобы назвали заказчиком этого убийства, такое бы не потянул.
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