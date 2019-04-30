Уплетающий икру за обе щеки Галкин довел народ до лютого бешенства

Муж Аллы Пугачевой решил подразнить подписчиков в Instagram. Максим Галкин выложил ролик, на котором аппетитно ест.

Юморист опубликовал видео, снабдив его подписью: "Приятного аппетита! Икра минтая – жизнь хорошая такая!". В ролике Максим Галкин отметил, что многие говорят ему, что он очень "вкусно" ест. После небольшого обращения телеведущий отправил в рот большой бутерброд и принялся с удовольствием его жевать и нахваливать.

Многие поклонники поддержали Максима Галкина, согласившись, что икра минтая – это очень вкусно. Некоторые отметили, что он посвежел и похорошел. Но нашлись и те, кто посчитал пост знаменитости издевательством.

"А что делать тем, кому хлеб не на что купить?..", "Максим, прекращай, про еду ни слова", "Какая диета? У Вас деньги куры не клюют, а у нас на водку не хватает", "Вот жрать теперь захотелось!!! Зараза", "Ну что за издевательство", "Такое ощущение, что не вкусно, и сами себя подбадриваете", – высказались пользователи соцсети. Часть фолловеров заявили, что Максиму Галкину куда привычнее кушать красную и черную икру.

Отметим, Максим Галкин часто выкладывает в свой микроблог семейные видео и фото с детьми Лизой и Гарри. Забавные и трогательные ролики неизменно собирают тысячи лайков и массу восхищенных комментариев поклонников звездной семьи. Многие при этом отмечают, что маленькие наследники Максима Галкина и Примадонны не по годам смышлены и развиты.