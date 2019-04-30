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Взбудораженные россияне назвали настоящего победителя шоу "Голос. Дети"

Фото: www.globallookpress.com
Настоящего победителя шоу "Голос. Дети" определили в Сети. Пользователи решили не дожидаться проверок, обещанных Первым каналом - в провели собственное голосование. 
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Первое место большинство пользователей соцсети "ВКонтакте" отдали Ержану Максиму. Россияне отмечает, как виртуозно мальчик из Казахстана исполнял самые сложные композиции.

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"Конечно ,мальчишкам дали такие сложные песни, что Меладзе, что Пелагея, как можно было дать Валере "Как молоды мы были" – нарочно, что ли? Но они справились, такие молодцы!", – пишут комментаторы.

"Презрение, не уважение, Эрнсту, Аксюте!!!!!! Ержан,Нино,Валера,Роберт,Миша!! Действительно,вы лучшие! Ержан, такой талантище......!!!!!!", – отмечают пользователи. При этом официально объявленная Первым каналом победительницей Микелла Абрамова в числе претендентов на зрительские симпатии даже не упоминается.

Досталось от россиян не только организаторам – но, конечно, и членам жюри шоу "Голос. Дети". По мнению "народных экспертов", наставники Валерий Меладзе и Пелагея специально дали в финале своим подопечным очень сложные песни. Тогда как Микеллу всеми силами "вытягивали".

"Микелле же напротив и наушник в ухо, и бек-вокал , который вытягивал то, что девочка не тянула. Ну ведь все же шито белыми нитками, ну хорош уже считать, что люди ничего не поймут, Первый– все все видели и все все поняли", – возмущается подписчик (здесь и далее - орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

"Пелагея и Меладзе не знали ни о чем? Да конечно ,они знали все заранее! Стыд и позор им обоим! А ведь и у них есть дети! Слушать и смотреть теперь на них противно".

Подводя итоги конкурса, пользователи опубликовали "анонс" шоу "Голос" на будущий год. "Знакомься страна, Победитель шоу Голос 60+ 2019 , который выйдет на экраны наиглавнейшего и наилюбимейшего Первого.. Первенького! канала – Ралиф Сафин! Ура, товарищи", – с горечью шутят разочарованные итогами детского "Голоса" россияне.

Автор: Андрей Евлампиев30 апреля 2019, 06:17
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с победителями шоу "Голос"

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