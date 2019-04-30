Взбудораженные россияне назвали настоящего победителя шоу "Голос. Дети"

Настоящего победителя шоу "Голос. Дети" определили в Сети. Пользователи решили не дожидаться проверок, обещанных Первым каналом - в провели собственное голосование.

Первое место большинство пользователей соцсети "ВКонтакте" отдали Ержану Максиму. Россияне отмечает, как виртуозно мальчик из Казахстана исполнял самые сложные композиции.

"Конечно ,мальчишкам дали такие сложные песни, что Меладзе, что Пелагея, как можно было дать Валере "Как молоды мы были" – нарочно, что ли? Но они справились, такие молодцы!", – пишут комментаторы.

"Презрение, не уважение, Эрнсту, Аксюте!!!!!! Ержан,Нино,Валера,Роберт,Миша!! Действительно,вы лучшие! Ержан, такой талантище......!!!!!!", – отмечают пользователи. При этом официально объявленная Первым каналом победительницей Микелла Абрамова в числе претендентов на зрительские симпатии даже не упоминается.

Досталось от россиян не только организаторам – но, конечно, и членам жюри шоу "Голос. Дети". По мнению "народных экспертов", наставники Валерий Меладзе и Пелагея специально дали в финале своим подопечным очень сложные песни. Тогда как Микеллу всеми силами "вытягивали".

"Микелле же напротив и наушник в ухо, и бек-вокал , который вытягивал то, что девочка не тянула. Ну ведь все же шито белыми нитками, ну хорош уже считать, что люди ничего не поймут, Первый– все все видели и все все поняли", – возмущается подписчик (здесь и далее - орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

"Пелагея и Меладзе не знали ни о чем? Да конечно ,они знали все заранее! Стыд и позор им обоим! А ведь и у них есть дети! Слушать и смотреть теперь на них противно".

Подводя итоги конкурса, пользователи опубликовали "анонс" шоу "Голос" на будущий год. "Знакомься страна, Победитель шоу Голос 60+ 2019 , который выйдет на экраны наиглавнейшего и наилюбимейшего Первого.. Первенького! канала – Ралиф Сафин! Ура, товарищи", – с горечью шутят разочарованные итогами детского "Голоса" россияне.