Атака хакеров: опубликованы экспертные данные о накрутке голосов для дочери Алсу
События во время голосования в финале проекта, в котором участвовала дочь Алсу, могли развиваться по 3 вариантам, которые сейчас и рассматривают эксперты. Один из них – это хакерская атака. Злоумышленники могли, проникнув в систему, подменить истинные результаты подтасованными. Либо сделать так, чтобы один голос учитывался за несколько.
"Проверить довольно легко, просто будет видна существенная разница между зафиксированными голосами и противоречивым результатом. Также атаку могут провести изнутри инсайдеры, которые в своих интересах влияют на процесс", – рассказал журналистам на условиях анонимности бывший сотрудник управления "К", член команды независимых расследователей киберпреступлений.
Эксперт не исключает полностью и второй возможности – ошибки системы голосования. Он напомнил, что периодически и появляются новости о том, что обнаружены "баги" на сайтах силовых структур. А не так давно студенты нашли уязвимость в программе подстанции "скорой помощи".
И третий вариант – это были реальные голоса, отданные за дочь Алсу. Как заявил специалист в интервью изданию "МК", он не исключает вероятности того, что это была настоящая активность пользователей - фанатов тех звезд, которые активно рекламировали участницу.
Напомним, Первый канал привлек к анализу технологий электронного голосования на шоу "Голос.Дети" компанию Group-IB, сотрудничающую с интерполом. Как было объявлено по завершении финальной программы, разрыв голосов между дочерью Алсу Микеллой Абрамовой и следующим участником по СМС был менее чем в два раза, а по звонкам – примерно в 18 раз.
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