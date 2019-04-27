Какое бесстыдство: Эрнст сделал заявление о скандальной победе дочки Алсу

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сделал официальное заявление по результатам шоу "Голос. Дети". По его словам, в голосовании по выбору победителя впервые возникли сомнения.

Заявление Эрнста было опубликовано на сайте Первого канала. Генеральный директор сообщил, что произошедшее озадачило всех.

"За все сезоны проекта мы впервые столкнулись с ситуацией, когда и у нас, и у зрителей возникли вопросы к используемой в "Голосе" системе подсчета голосов. Активность звонков и смс в поддержку одного из участников существенно превысила количество голосов за других конкурсантов. Такого разрыва между участниками, пожалуй, не было никогда", – отметил он. Эрнст добавил, что организаторам шоу предстоит выяснить причины случившегося.

В заявлении генерального директора Первого канала был опубликован протокол голосования. По его словам, это первый, но далеко не единственный шаг. "Именно эти результаты мы получили 26 апреля в тот момент, когда были закрыты линии для голосования в финале шоу "Голос.Дети". Количество поданных голосов – единственный принцип, который заложен в формате для определения победителя и использовался нами в течение шести лет. Воздействовать на результаты мы не имеем права", – подчеркнул он.

Эрнст отметил, что Первый канал инициировал проверку по факту голосования. "Мы не можем позволить, чтобы на честность "Голоса" была брошена тень", – сообщил генеральный директор.

"Тем более речь идет о конкурсе с участием детей. Для нас все участники одинаково дороги. Мы любим, ценим и гордимся каждым, кто поднимался на сцену "Голоса" на любом этапе проекта. И если по результатам проверки мы поймем, что надо менять систему голосования, мы вместе с компанией Talpa обсудим, как избежать подобных ситуаций в будущем", – заключил Эрнст.

Напомним, что результатами остались недовольны многие зрители. Среди тех, ко выразил сомнения по поводу достоверности голосования, оказался и известный телеведущий Максим Галкин. Артист признал, что бы просто в шоке. "В первый раз в таком настроении завершаю просмотр", – заявил он.

Некоторые россияне и вовсе сочли подобный итог шоу настоящим бесстыдством. Были и те, кто как будто не заметил победы дочери Алсу. Например, звезда шоу "Голос" Анастасия Спиридонова посвятила публикацию в Instagram другому участнику Максиму Ержану.

Напомним, что по результатам зрительского голосования дочь певицы Алсу Микелла Абрамова была признана победительницей шоу "Голос. Дети". Официальные данные гласят, что ей отдали 61,8% голосов.