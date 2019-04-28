"Подсчитали, как при Сталине": скандал вокруг дочери Алсу разрастается

Итоги шоу "Голос. Дети" стали одной из главных тем обсуждения в Сети. Комментаторы уверены, что проверка, о которой объявил Первый канал, ничего не даст – победителем конкурса все равно останется дочь певицы Алсу.

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