"Подсчитали, как при Сталине": скандал вокруг дочери Алсу разрастается
Победительницей в финале шоу "Голос. Дети" стала Микелла Абрамова – дочь известной певицы Алсу. Популярный блогер считает, что Микелла заняла первое место в телепроекте "каким-то чудесным образом".
"Когда я писала, что дочь певицы Алсу и внучка нефтяного олигарха Сафина пришла на детский Голос и пыталась там петь, у меня и в мыслях не было, чем это шоу закончится. Ну, мало ли безголосых детей российских звезд пытаются выдавить из себя ноты?", – комментирует ситуацию с финалом шоу Лена Миро.
По мнению блогера, Алсу с дочерью придумали хитрый ход - исполнить в финале песню Юлии Началовой. Таким образом они решили "вышибить слезу" у слушателей. А результаты голосования только должны были стать подтверждением зрительских эмоций.
Как сообщалось, Первый канал из-за бурного негодования зрителей в соцсетях был вынужден после финала шоу "Голос. Дети" начать проверку результатов. "Лично мне совершенно понятно, чем закончится эта ревизия. Ошибок не обнаружено, все честно – так люди решили. Никаких подстав на самом честном в мире российском телевидении быть не может", – высказывает свое мнение Миро.
В заключение блогер приводит приписываемую Иосифу Сталину фразу: "Неважно, кто и как проголосует – важно, кто подсчитывать будет". Для Миро в данном случае неважно, что это сказал Наполеон, а Сталин лишь перефразировал изречение в отношении "буржуазных стран".
Напомним, 10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу"Голос. Дети" исполнила песню Юлии Началовой. Она обыграла Ержана Максима и Валеру Кузакова. После возмущения зрителей такими итогами Первый канал объявил, что проверит, не моделировалось ли голосование в пользу одного из участников во время финала.
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