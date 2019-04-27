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Шоу-бизнес

Первый канал проверит справедливость победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"

Певица Алсу. Фото: www.globallookpress.com
Дочь певицы Алсу одержала победу в финале шоу "Голос. Дети". Первый канал инициировал проверку достоверности результатов конкурса. 
прочитано 1520 раз

Дочь певицы Алсу одержала победу в шоу "Голос. Дети". Первый канал намерен проверить достоверность результатов конкурса.

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На подобное решение есть свои причины. Сотрудники хотят понять, не моделировалось ли голосование в пользу одного из участников во время финала, передает РБК.

Стоит отметить, что дочь певицы Алсу в финале набрала более 56-ти процентов голосов зрителей. Именно они решали, кто достоин победы.

Ставший вторым Максим Ержан из команды певца и композитора Валерия Меладзе набрал всего 27,9 % голосов. Остальные участники отстали еще сильнее. 

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Финал шоу "Голос. Дети" возмутил россиян. Первый канал проверит результаты голосования в конкурсе. Удивление зрителей и многих звезд вызвала победа дочери певицы Алсу.

Зрители с нетерпением ждали финала шоу "Голос. Дети". Результат оказался неоднозначным – тем не менее, число поклонников Микеллы Абрамовой растет с каждым часом.

10-летняя дочь певицы Алсу в финале шоу "Голос. Дети" исполняла песню Юлии Началовой. Она обыграла Ержана Максима и Валеру Кузакова. Преимущество было двукратным – Микелла набрала более 60 % зрительских голосов. Однако ей пришлось принять участие в дополнительном раунде – за неделю до этого она уступила конкурентам по итогам оценок жюри. Но и здесь Микелла набрала 56%.

27 апреля 2019, 11:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что стало с победителями шоу "Голос"

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Девочка очень талантливая! Непонятны возмущения людей
Гость
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Алсу и Микелла- если Вы действительно за справедливость, то возьмите и откажитесь сами от 1-ого места (не дожидаясь проверки 1 канала)!!!!!! Вам эта победа ничего хорошего уже не принесла, люди от Ваших в кавычках "талантов" - в шоке!!!!! Пусть победит сильнейший ребенок, а не друзья и фанаты Алсу как это получилось с Микеллой. Алсу, почему ты забываешь что твоей Микелле в школе всю правду дети расскажут и никто облизывать ее там не будет! Против правды не попрешь.
Ержан Максим, Нино, Валерий Кузаков, Роберт !!!! И если бы не ты Микелла, то в финал к мальчишкам попала бы Нино!!!!
Гость
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Сомнительный голосок, это ясно, но нет ни артистизма, ни смелости, ни харизмы, всегда присуще победителям таких конкурсов. Кто голосовал? Алсу непопулярная певица, тот же неубедительный стиль.. Её нахождение на всех известных шоу за деньги, скорее всего... Кто пойдёт на её концерт за свои кровные?
Гость
Ответить
Победа купленная. Первый канал подтвердит, что все честно.) ну если Пугачева смогла из своей дочки безголосой звезду сделать, почему Лукойловским нельзя своих шепчущих пропихивать? Вся суть сегодняшнего тв.
Гость
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Как жаль Ержана! Он исполнил песню восхитительно! А дочь известной певицы была явно слабее, явно! Даже сама "победительница" чувствовала,что не она первая,по её же лицу было видно,и вот нате ж вам, получите сюрприз,дочечька! Всё могут короли!
Гость
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И Эрнсту подкинут деньжат за молчание! У папаньки и у муженька Алсу бабла хватит весь канал купить вместе с Экрнстом!
Гость
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Кто смотрел полуфинал и финал? Дочь Алсу была самая слабая из всех участников ( у нее и 1-ой октавы нет, сиплый и очень слабый голосок, вытянуть она не смогла ничего, ну а про две октавы как у мальчишек ей можно только мечтать!) . Микелла не должна была пройти в финал - это нечестно и и несправедливо! Неужели 2 млн фанатов Алсу взяли и просто проголосовали за ее дочь? Люди -фанаты Алсу Вы совсем глухие? Как так можно поступать с реально талантливыми детьми, которые просто на 3 головы выше дочери Алсу и по манере исполнения и по мощи голоса ! Пелагея правильно в финале сказала ( это был камень в огрод Алсу!), что мамы должны адекватно оценивать таланты своих детей. Лобода вообще сидела в шоке и натягивала улыбку...Первому каналу - позор! Теперь получается, что придет на "голос " любой звёздный ребенок и просто благодаря родителям станет первым... Совесть есть?
Гость
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