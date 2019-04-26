Фриком Солнцевым занялся психоаналитик
Плакаться в жилетку друзьям Гоген Солнцев не любит и не хочет. Вместо этого шоумен прибегает к помощи психоаналитика. Солнцев убеждает своих подписчиков, что ничего постыдного в этом нет – это нормальная практика.
"Поехавшим" себя Гоген Солнцев не считает. Он убежден, что именно с помощью специалиста надо решать "внутренние вопросы". У самого Гогена их немало – в основном из-за сложных отношений с 63-летней супругой Екатериной Терешкович.
"Задаюсь вопросом, почему у нас люди стесняются говорить о том, что посещают личного психоаналитика. Ощущение такое, что если ходишь к такому специалисту, ты поехавший… Но это не так. Считаю, что мы все должны время от времени обращаться к психоаналитикам или психологам для решения внутренних вопросов", – написал Гоген Солнцев в Instagram.
Известный фрик уверен: это куда лучше, чем делиться сокровенным со своими друзьями и нагружать их ненужной информацией, пишет Teleprogramma.pro.
Что касается отношений Гогена Солнцева с пожилой супругой, то большинство подписчиков уверены, что ни о какой любви между ними нет и речи. Гоген и Екатерина просто зарабатывают деньги, переходя из одного ток-шоу в другое, убеждены пользователи. Надо отметить, что даже ведущие этих программ удивляются популярности и высоким рейтингам передач с участием экстравагантной парочки.
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