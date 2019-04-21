Солнцев разнес ТНТ за наглый обман Бузовой
С трупом недельной давности, который "попахивает", сравнил шоумен Рустам Солнцев проекты ТНТ "Холостяк" и "Замуж за Бузову". "Редеет число дурачья среди зрителей, которых можно обмануть этими телероманами", – не скрывая скепсиса по отношению к слову роман заметил он.
Фатальную роль в исчезновении зрительского доверия к проектам, на которых звезды шоу-бизнеса среди многочисленных претендентов ищут себе спутника жизни, сыграли Егор Крид и Ольга Бузова, уверен Рустам Солнцев.
"А ведь для них было сделано все: острова, океаны, Италия, самые красивые девушки, неплохие, в общем-то, парни... Ну, все, заводи отношения и будь в них. Но они предпочли фальшивить, изображать чувства, которых нет. А по окончанию проекта Крид так и вовсе взялся глумиться над, в общем-то, хорошей девушкой Дашей, и глум его был ужасен", – заметил шоумен.
Бузовой досталось от Солнцева за ее слезы, в искренность которых он не поверил. Дескать, проходят годы, а певица продолжает плакать с одним и тем же выражением лица. "Что до Крида, то я уверен – с его капризами съемочная площадка и аппаратная там просто вешались", – подчеркнул Рустам Солнцев.
"Разыграть зрителей по нотам, как это получалось еще пять лет назад, уже не получится. Смысловой куст поиска отношений превратился в верблюжью колючку "разводки по-Бузовски. Есть еще желающие на это?", – заключил он.
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