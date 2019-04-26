Как поживает отец умершей Началовой

Певицы не стало более 40 дней назад, но боль ее утраты сильна. А в интернет родственникам покойной хоть не заходи – каждый день журналисты что-то новое выискивают об артистке. Жаль, что при жизни она такого интереса не вызывала.





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