Как поживает отец умершей Началовой
Отец певицы Виктор Началов – известный композитор, продюсер и аранжировщик. Он был руководителем ансамбля "Карусель" при Воронежской филармонии, являлся автором песен не только для своей талантливой дочери, но и для Ирины Понаровской, и для многих других артистов.
Виктор Началов не раз признавался, что у него никогда не было желания сделать из девочки источник доходов. А причиной раннего ухода дочери он считает ее собственную халатность – ввиду загруженного графика певица занималась самолечением и слишком тянула с походом к врачу.
Смерть единственной доченьки он переносит очень тяжело. Многие помнят, как во время съемки "Привет, Андрей!" мать певицы расплакалась на плече у Малахова и покинула съемочную площадку, не выдержав эмоционального напряжения и тяжести утраты. Отец певицы вскоре попросил прекратить съемку, заявив, что держится из последних сил.
Причем сразу после кончины дочери Виктор Началов обвинил в случившемся ее первого супруга Дмитрия Ланского. "Все беды у нас начались с него. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт-те что наделал с ней. Сейчас уже обвинять кого бы то ни было невозможно. Надо самой беречь свое здоровье и никого не слушать", – заявил отец Юлии Началовой.
"Единственным мужчиной, который Юльку по-настоящему любил, был отец, – рассказал "Дни.ру" певец Виктор Салтыков. – Мы часто созванивались, и он переживал, что у Юли не ладится личная жизнь. Действительно, в ее жизни не было мужика, который бы поддержал, направил".
В июне Виктору Васильевичу исполнится 62 года. Его красавице-дочке теперь всегда будет только 38...
Певица бурно отреагировала на слова телеведущей
Певица разоткровенничалась
Певица снялась в соблазнительном видео
Кончина актрисы глубоко символична
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Зеленский стал президентом Украины!
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
дочь строит глазки моему мужу
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Ищу девушку
Вопрос админу
Где найти достойную женщину?
бедный муж
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
СССР разделили,даже нас не спросили!
Собачники афигели
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Выйти замуж,это противно.
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
гиперактивные дети,что это?
Какая диета при колите кишечника?
Как часто ранние браки распадаются?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Ау! Астроведы! Откликнитесь! Где вы?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты