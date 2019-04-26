Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 апреля 2019 года
Умерла в Страстную пятницу: что значит смерть Быстрицкой
В этом есть глубокий символизм. "Дату смерти, как и дату рождения, человек не выбирает сам, – пояснил "Дни.ру" духовник. – И каждому отмерено свое время. Страстная пятница – самый скорбный день в году. Это время, когда был распят Господь наш Иисус Христос. Уход в это время, безусловно, особенный для христианина. Умереть вместе со Христом в один день – это вместе с ним претерпеть все жизненные страдания и вместе с ним воскреснуть. Это очень добрый знак".
На Страстной неделе в церкви вспоминают о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. В православии на утренней службе читаются "12 Евангелий" Святых Страстей Христовых, а на вечерней выносится плащаница и поется Канон о распятии Господа и "На плач Пресвятой Богородицы". В Великую пятницу надлежит соблюдать особенно строгий пост – в этот день принято ничего не есть до вечерней службы.
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