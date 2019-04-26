Самые громкие признания, трагические истории и невероятные подробности из жизни знаменитостей неизменно привлекают к себе внимание поклонников. Да и сами звезды не прочь напомнить о себе. "Дни.ру" собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 апреля 2019 года.



прочитано 251 раз