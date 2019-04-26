"Давно из пещеры?": Собчак обвинила Первый канал в сексизме
Ксения Собчак считает, что Первый канал остался в каменном веке. Об этом, по мнению телеведущей, свидетельствует случай с программой "Доброе утро".
"Первый канал отказался брать гендиректора Blablacar в эфир в качестве эксперта, потому что она женщина! Але, ребята, вы там из пещеры давно выходили?", – написала Ксения Собчак в своем телеграм-канале.
Об инциденте рассказала в Facebook генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер. По ее словам, 24 апреля редактор программы "Доброе утро" на Первом канале обратился в компанию. Журналисты искали спикера для участия в видеосюжете о том, как сэкономить в майские праздники. По задумке, корреспондент передачи должен был ехать за рулем, а эксперт рядом с ним – отвечать на вопросы. Однако новость о том, что комментатором станет женщина, расстроила редактора.
BlaBlaCar – это сервис поиска попутчиков. Рейдер стала гендиректором российского офиса компании в сентябре 2018 года, ранее компанию возглавлял Алексей Лазоренко, пишут "Ведомости".
На Первом канале трактовке событий Ириной Рейдер – и, вслед за ней, Ксенией Собчак – удивились. Как пояснила представитель телеканала Лариса Крымова, отказ приглашать гендиректора сервиса BlaBlaCar для съемки связан с идеей сюжета, а не с ее полом. По сценарию, участвуют два корреспондента – молодой человек и девушка, демонстрирующие "мужской и женский подход" к тому, как сэкономить на различных сервисах. Девушка у Первого канала уже была.
Люди плачут, думая об участи ребенка
Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram
Артистка предстала перед поклонниками в нижнем белье
Балерина поделилась своим первым хитом
Популярные темы форума
Сплю с несовершеннолетней
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Как встретить любовь сидя дома?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Почему осуждают?
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Ищу девушку
Вопрос админу
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Где найти достойную женщину?
"Звезды" вообще работают?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Можно ли вернуть доверие?
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
СССР разделили,даже нас не спросили!
Фильмы ужасов.
Собачники афигели
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?