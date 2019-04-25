Одуревший без ласки Виторган оказался в центре гей-скандала
Максим Виторган и Ксения Собчак вполне могут стать подружками. Судя по поведению бывшего супруга телеведущей, к этому дело и идет, считает популярный блогер Лена Миро.
"После развода бывший муж Ксюшади стал феминистом. Еще немного и начнет приставать к атлетичным мужчинам 35-45, забитым татухами, гуляющим с коляской. Ну, прям как Собчак (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написала Миро в своем Telegram-канале.
На подобные мысли наводят посты Максима Виторгана в Instagram. Сейчас артист путешествует по Норвегии. Даже с далекого севера он умудрился привлечь внимание бывшей жены: увидев в микроблоге его снимок с ружьем, Собчак в комментариях попросила никого не убивать.
На одной из последних фотографий Максим Виторган обнимает березку, которую нашел на заснеженных просторах Норвегии, и нежно ее целует. Подписчиков поведение актера обеспокоило. Большинству пришли на ум стихи Есенина. Народ решил, что Максим полез обниматься с березой, так как "одурел в доску" без Ксюшиной ласки.
Некоторые высказались еще жестче в адрес Собчак. Они увидели явную схожесть бывшей жены Максима Виторгана с запечатленным на снимке деревом. Однако имели в виду вовсе не стройность, а поведение в постели.
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