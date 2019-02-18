Максакова замалчивает подробности страшного убийтва
Первая жена Вороненкова Светлана Макеенко предоставила телевизионщикам шокирующие сведения. Женщина уверяет, что именно по распоряжению Дениса Вороненкова был убит муж его родной сестры Ирины. И Максакова, возможно, замалчивает, подробности этого страшного преступления.
Якобы много лет назад Ирина влюбилась в простого водителя Романа Тупикова, что очень раздражало Дениса. "Он хотел видеть возле своей сестры мужчину состоятельного, состоявшегося в этой жизни", – заметила Макеенко в студии "На самом деле" Первого канала.
По словам Светланы, экс-депутату не нравилось, что Роман живет в квартире, которую он когда-то купил Ирине. Ее муж официально не работал и занимался мелким криминалом.
"Как можно было убрать этого человека, зная, чем он занимается? Когда Роман оказался в тюрьме, Денис сказал, что он оттуда не выйдет", – вспомнила первая жена политика.
По официальной версии Тупиков умер от передозировки наркотиков прямо в тюремной камере. "Но кто и как передал ему запрещенные вещества? – задается вопросом Макеенко. – Тот, кто смог организовать передачу наркотиков обладал большими возможностями и связями".
Как оказалось, смертельную посылку доставили от имени Ирины Вороненковой, но, что странно, передала ее жена одного из сокамерников Романа. Сестра депутата заявляет, что именно это отправление она не заказывала, в тот момент ее вообще не было в городе.
Мать Вороненкова – Людмила Николаевна также призналась, что считает сына причастным к убийству зятя. Сама Ирина верить в это не хочет, но в глубине души понимает, что это более чем возможно.
Напомним, свекровь Максаковой – Людмила Николаевна Вороненкова, первая жена политика Светлана Макеенко и его сестра Ирина Вороненкова объединили усилия, чтобы урвать кусок от многомиллионного наследства убитого депутата.
В одной из передач Людмила Николаевна заявила, что бывшая невестка подсадила ее внучку Катю на наркотики, чтобы обманным путем выманить у нее документы на имущества отца. Якобы Вороненков при жизни записал на девушку часть недвижимости.
Меж тем, Мария не стала терпеть обвинения. Оперная дива, не стесняясь в выражениях, публично облила грязью семью своего убитого избранника.
Вороненкова была потрясена откровениями невестки. Пожилая женщина нанесла ответный удар: теперь она утверждает, что Максакова причастна к изнасилованию Екатерины.
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