Максакова замалчивает подробности страшного убийтва

После убийства Дениса Вороненкова между оперной дивой Марией Максаковой и его близкими вспыхнула настоящая война. Родственники готовы обнародовать все грязные тайны, о которых до сих пор молчит вдова беглого депутата.

Первая жена Вороненкова Светлана Макеенко предоставила телевизионщикам шокирующие сведения. Женщина уверяет, что именно по распоряжению Дениса Вороненкова был убит муж его родной сестры Ирины. И Максакова, возможно, замалчивает, подробности этого страшного преступления.

Якобы много лет назад Ирина влюбилась в простого водителя Романа Тупикова, что очень раздражало Дениса. "Он хотел видеть возле своей сестры мужчину состоятельного, состоявшегося в этой жизни", – заметила Макеенко в студии "На самом деле" Первого канала.

По словам Светланы, экс-депутату не нравилось, что Роман живет в квартире, которую он когда-то купил Ирине. Ее муж официально не работал и занимался мелким криминалом.

"Как можно было убрать этого человека, зная, чем он занимается? Когда Роман оказался в тюрьме, Денис сказал, что он оттуда не выйдет", – вспомнила первая жена политика.

По официальной версии Тупиков умер от передозировки наркотиков прямо в тюремной камере. "Но кто и как передал ему запрещенные вещества? – задается вопросом Макеенко. – Тот, кто смог организовать передачу наркотиков обладал большими возможностями и связями".

Как оказалось, смертельную посылку доставили от имени Ирины Вороненковой, но, что странно, передала ее жена одного из сокамерников Романа. Сестра депутата заявляет, что именно это отправление она не заказывала, в тот момент ее вообще не было в городе.

Мать Вороненкова – Людмила Николаевна также призналась, что считает сына причастным к убийству зятя. Сама Ирина верить в это не хочет, но в глубине души понимает, что это более чем возможно.

Напомним, свекровь Максаковой – Людмила Николаевна Вороненкова, первая жена политика Светлана Макеенко и его сестра Ирина Вороненкова объединили усилия, чтобы урвать кусок от многомиллионного наследства убитого депутата.

В одной из передач Людмила Николаевна заявила, что бывшая невестка подсадила ее внучку Катю на наркотики, чтобы обманным путем выманить у нее документы на имущества отца. Якобы Вороненков при жизни записал на девушку часть недвижимости.

Меж тем, Мария не стала терпеть обвинения. Оперная дива, не стесняясь в выражениях, публично облила грязью семью своего убитого избранника.

Вороненкова была потрясена откровениями невестки. Пожилая женщина нанесла ответный удар: теперь она утверждает, что Максакова причастна к изнасилованию Екатерины.