Разведенка Бузова проболталась о количестве мужчин в своей спальне
Поющая ведущая решилась на откровенный разговор с Ксенией Собчак и поведала ей свои интимные тайны. Телеведущая задала Бузовой вопрос в лоб: "После развода сколько мужчин было у тебя в спальне?"
Недолго думая, звезда ответила, что в ее спальне после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым, то есть за два года, был только один мужчина. "Я очень долго переживала состояние после развода и я не могла никого к себе подпустить", – поделилась Ольга Бузова.
Однако Собчак ей не поверила. Она спросила, неужели ведущая "Дома-2" месяцами может не заниматься сексом. "Могу. Я не хочу менять партнеров, я веду очень достойный образ жизни, я хочу одного мужика!" - заявила певица.
"У тебя на подтанцовке очень красивые парни. Неужели никогда не было – чисто для здоровья?" – усомнилась ведущая шоу. Ольга Бузова ответила, что не понимает, что такое секс для здоровья.
"Для здоровья – это вода по утрам, спорт, это как: "Ты должна родить для всех". Я не должна заниматься сексом для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной", – объяснила свою позицию Ольга Бузова.
Напомним, ранее стало известно имя жениха Ольги Бузовой. По имеющейся информации, новым избранником певицы стал экс-участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил телеведущей обручальное кольцо. Более того, недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой едет на машине с матерью исполнительницы.
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