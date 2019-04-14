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Грудь Бузовой заинтриговала специалиста

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Для поющей ведущей тема размера груди будет всегда актуальна. Сделает ли Ольга Бузова пластическую операцию, или нет, не имеет значения, считает ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева.
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Ранее пользователи соцсетей отметили, что у поющей ведущей – слишком маленькая грудь. Ольга Бузова же считает это своим преимуществом.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

"Даже если она ее сделает, все будут обсуждать уже большую грудь, ее вид и форму", – уверена собеседница "Дни.ру". "На самом деле, саму идею не делать операцию и не быть как все, я готова поддержать. Если человек чувствует себя гармонично в своем теле и его все устраивает, к чему эти вмешательства? Дань моде?", – задалась вопросами стилист.

Однако размер груди Ольги Бузовой все же вызвал у Анастасии Николаевой некоторое недоумение. "Но, как говорится, есть нюанс. Не будучи поклонницей творчества Оли, даже я успела заметить метаморфозы ее груди. На одной фотографии она есть, на другой нет, и снова есть, и снова нет. Думаю, ей стоит все таки остановиться в своем выборе и не вызывать общественный резонанс", – заключила эксперт.

Напомним, ранее стало известно имя жениха Ольги Бузовой. Новым избранником певицы стал экс-участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил телеведущей обручальное кольцо. Более того, недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой едет на машине с матерью исполнительницы. "С днем рождения, теща!" – обратился он к женщине.

Автор: Валерия Нарская14 апреля 2019, 08:10
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