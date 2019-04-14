Грудь Бузовой заинтриговала специалиста

Для поющей ведущей тема размера груди будет всегда актуальна. Сделает ли Ольга Бузова пластическую операцию, или нет, не имеет значения, считает ведущий стилист студии "Dajmur" Анастасия Николаева.

Ранее пользователи соцсетей отметили, что у поющей ведущей – слишком маленькая грудь. Ольга Бузова же считает это своим преимуществом.

"Даже если она ее сделает, все будут обсуждать уже большую грудь, ее вид и форму", – уверена собеседница "Дни.ру". "На самом деле, саму идею не делать операцию и не быть как все, я готова поддержать. Если человек чувствует себя гармонично в своем теле и его все устраивает, к чему эти вмешательства? Дань моде?", – задалась вопросами стилист.

Однако размер груди Ольги Бузовой все же вызвал у Анастасии Николаевой некоторое недоумение. "Но, как говорится, есть нюанс. Не будучи поклонницей творчества Оли, даже я успела заметить метаморфозы ее груди. На одной фотографии она есть, на другой нет, и снова есть, и снова нет. Думаю, ей стоит все таки остановиться в своем выборе и не вызывать общественный резонанс", – заключила эксперт.

Напомним, ранее стало известно имя жениха Ольги Бузовой. Новым избранником певицы стал экс-участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил телеведущей обручальное кольцо. Более того, недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой едет на машине с матерью исполнительницы. "С днем рождения, теща!" – обратился он к женщине.