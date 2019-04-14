Грудь Бузовой заинтриговала специалиста
Ранее пользователи соцсетей отметили, что у поющей ведущей – слишком маленькая грудь. Ольга Бузова же считает это своим преимуществом.
"Даже если она ее сделает, все будут обсуждать уже большую грудь, ее вид и форму", – уверена собеседница "Дни.ру". "На самом деле, саму идею не делать операцию и не быть как все, я готова поддержать. Если человек чувствует себя гармонично в своем теле и его все устраивает, к чему эти вмешательства? Дань моде?", – задалась вопросами стилист.
Однако размер груди Ольги Бузовой все же вызвал у Анастасии Николаевой некоторое недоумение. "Но, как говорится, есть нюанс. Не будучи поклонницей творчества Оли, даже я успела заметить метаморфозы ее груди. На одной фотографии она есть, на другой нет, и снова есть, и снова нет. Думаю, ей стоит все таки остановиться в своем выборе и не вызывать общественный резонанс", – заключила эксперт.
Напомним, ранее стало известно имя жениха Ольги Бузовой. Новым избранником певицы стал экс-участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков. Он уже подарил телеведущей обручальное кольцо. Более того, недавно мужчина разместил в микроблоге видеозапись, на которой едет на машине с матерью исполнительницы. "С днем рождения, теща!" – обратился он к женщине.
Ведущая призналась, что "попала"
Телеведущую разнесли за пьяное видео с вечеринки
Модель переживает трудный период
Артистка поделилась трогательным фото в Instagram
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Лена Миро-скандальный уродец.
Самоубийство это больно?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
Если женщина повышает голос на мужчину
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Секс
Афера с коллегой
Межрасовый брак
Инцест
что нравиться девушкам
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
Хочу найти мужчину
Прервать беременность
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Началова, Булдаков, Децл ...
ВСД как приговор или хождение по мукам
Секс во время беременности
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Яичная диета
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Расскажите про роды
ЖМЖ
А вы любите свою работу?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Английская диета
Как понять твой человек или не твой?
Седловидная матка
жизненнный тупик )
Перестал дарить подарки