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Ольгу Бузову спасают австрийские медики

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Ольга Бузова жаловалась на проблемы со здоровьем. Поющая ведущая несколько раз перенесла на ногах простуду, чтобы порадовать выступлениями фанатов, и это негативно сказалось на ее состоянии. 

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прочитано 3984 раза

Ольга Бузова отправилась в популярную австрийскую клинику. Об этом стало известно из публикации на ее официальной странице в Instagram. "Я всегда говорю, что самое главное – здоровье. Чтобы хорошо и плодотворно работать, нужно давать отдых своему организму", – написала звезда скандального реалити-шоу "Дом-2".

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Зимой поющая ведущая несколько раз болела, ей даже ставили капельницы на дому. Артистка, чей график буквально расписан по минутам на недели вперед, не хотела разочаровывать поклонников и выходила на сцену с температурой. В итоге здоровье пошатнулось, и Ольга решила поправить его за рубежом.

"Приехала на разведку в австрийский центр – на полный check up своего организма! Помимо анализов, которые я буду сдавать, для меня подготовили и программу "Антистресс", и "Детокс", в которую входят массажи, обертывания, посещение косметолога, дерматолога, прогулки и всевозможные процедуры", – рассказала Бузова.

В клинике телеведущая пробудет всего пару дней. Ольге рекомендовали остаться на неделю, но она слишком занята. Звезда "Дома-2" выложила несколько фото из больницы и с прогулки со специальными палками.

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Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

"А вы знали, что ходить полезнее, чем бегать? Вот и сегодня я решила погулять на свежем воздухе с палочками. Скандинавскую ходьбу принято относить к кардиотренировкам, способствующим снижению веса и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы. При ходьбе с палками нагрузка в равной степени распределяется между ногами, руками, спиной и плечами. А вообще скандинавская ходьба с палками укрепляет весь организм", – напомнила Ольга Бузова.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2019, 09:17
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

петя
Ответить
боже мой что за фотограф снимал Панайотова? что у него с ногами ? фотографу оторвать руки и ноги!
1

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