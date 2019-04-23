Ольгу Бузову спасают австрийские медики
Ольга Бузова отправилась в популярную австрийскую клинику. Об этом стало известно из публикации на ее официальной странице в Instagram. "Я всегда говорю, что самое главное – здоровье. Чтобы хорошо и плодотворно работать, нужно давать отдых своему организму", – написала звезда скандального реалити-шоу "Дом-2".
Зимой поющая ведущая несколько раз болела, ей даже ставили капельницы на дому. Артистка, чей график буквально расписан по минутам на недели вперед, не хотела разочаровывать поклонников и выходила на сцену с температурой. В итоге здоровье пошатнулось, и Ольга решила поправить его за рубежом.
"Приехала на разведку в австрийский центр – на полный check up своего организма! Помимо анализов, которые я буду сдавать, для меня подготовили и программу "Антистресс", и "Детокс", в которую входят массажи, обертывания, посещение косметолога, дерматолога, прогулки и всевозможные процедуры", – рассказала Бузова.
В клинике телеведущая пробудет всего пару дней. Ольге рекомендовали остаться на неделю, но она слишком занята. Звезда "Дома-2" выложила несколько фото из больницы и с прогулки со специальными палками.
"А вы знали, что ходить полезнее, чем бегать? Вот и сегодня я решила погулять на свежем воздухе с палочками. Скандинавскую ходьбу принято относить к кардиотренировкам, способствующим снижению веса и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы. При ходьбе с палками нагрузка в равной степени распределяется между ногами, руками, спиной и плечами. А вообще скандинавская ходьба с палками укрепляет весь организм", – напомнила Ольга Бузова.
Откровенное интервью бывшей жены актера
Злобные комментарии оставляют завистники фигуристки
Примадонну ждет новый взлет в карьере
Супруги решили пожить отдельно
Популярные темы форума
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Сплю с несовершеннолетней
Разница должна быть не меньше 7 лет
Может ли мужчина ударить
Религия - наркотик для рабов.
хочу вежлевого мужа,где взять?
Алкаши
почти не возможно найти работу!
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Секс
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Будут ли украинцы через 1-2 года так же разочарованы Зеленским как сейчас нынешним президентом? Я за дружбу и сотрудничество стран СНГ.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Как встретить любовь сидя дома?
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Кто был доктор Айболит по национальности?
Как удержать мужчину?
Телец и близнец -брак получается или нет?
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???
Легко ли найти работу в Москве?
Люблю зрелых
Зеленский стал президентом Украины!
Хочет сумку за 200 тысяч
"Звезды" вообще работают?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Фильмы ужасов.