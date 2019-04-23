Ольгу Бузову спасают австрийские медики

Ольга Бузова жаловалась на проблемы со здоровьем. Поющая ведущая несколько раз перенесла на ногах простуду, чтобы порадовать выступлениями фанатов, и это негативно сказалось на ее состоянии.

Ольга Бузова отправилась в популярную австрийскую клинику. Об этом стало известно из публикации на ее официальной странице в Instagram. "Я всегда говорю, что самое главное – здоровье. Чтобы хорошо и плодотворно работать, нужно давать отдых своему организму", – написала звезда скандального реалити-шоу "Дом-2".

Зимой поющая ведущая несколько раз болела, ей даже ставили капельницы на дому. Артистка, чей график буквально расписан по минутам на недели вперед, не хотела разочаровывать поклонников и выходила на сцену с температурой. В итоге здоровье пошатнулось, и Ольга решила поправить его за рубежом.

"Приехала на разведку в австрийский центр – на полный check up своего организма! Помимо анализов, которые я буду сдавать, для меня подготовили и программу "Антистресс", и "Детокс", в которую входят массажи, обертывания, посещение косметолога, дерматолога, прогулки и всевозможные процедуры", – рассказала Бузова.

В клинике телеведущая пробудет всего пару дней. Ольге рекомендовали остаться на неделю, но она слишком занята. Звезда "Дома-2" выложила несколько фото из больницы и с прогулки со специальными палками.

"А вы знали, что ходить полезнее, чем бегать? Вот и сегодня я решила погулять на свежем воздухе с палочками. Скандинавскую ходьбу принято относить к кардиотренировкам, способствующим снижению веса и стабилизации работы сердечно-сосудистой системы. При ходьбе с палками нагрузка в равной степени распределяется между ногами, руками, спиной и плечами. А вообще скандинавская ходьба с палками укрепляет весь организм", – напомнила Ольга Бузова.