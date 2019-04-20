"Даже не подойдет": заговорившую о сексе с Тарасовым Бузову отправили лесом

Поющая телеведущая вспомнила о совместной жизни с футболистом Дмитрием Тарасовым. Это позволило на секунду предположить, что Ольга Бузова и ее бывший муж воссоединятся.

Звезда приняла участие в бескомпромиссной игре "Поцеловать/Переспать/Убрать". Артистке предложили на выбор трех претендентов, среди которых был ее бывший супруг Дмитрий Тарасов. Ольга Бузова долго не соглашалась отвечать, так как, по ее мнению, в предоставленном ей списке нет достойных кандидатов, но в итоге сдалась.

"С Тарасовым бы я, конечно, переспала. Знаете, вроде как свое, родное. У нас все было шесть лет потрясающе, если мне не изменяет память", – делилась мыслями артистка.

Меж тем редакции "Дни.ру" стало интересно, есть ли шанс у Ольги Бузовой на воссоединение с Дмитрием Тарасовым. На странице издания "Вконтакте" было запущено анонимное голосование.

За вариант "Да, они были хорошей парой" проголосовало 26% опрошенных. "Пусть Бузова идет лесом, Костенко лучше" – именно так считают 59% читателей, а вот 15% голосовавших предпочли оставить свой вариант в комментариях.

"Даже если Бузова будет единственной женщиной на земле - Тарасов к ней даже не подойдет, не говоря уже о чем-то большем😂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Очень сомневаюсь...А Тарасов дальше по рукам пойдет...от одного ребенка уже ушел...Костенко тоже бумеранг прилетит..", "Со спортсменом, тем более футболистом или хоккеистом, жене нужно везде ездить: на сборы, соревнования, ни на минуту не оставлять одного– на них мода, охотницы уведут тут же", "Если она будет богаче чем он, то он может вернуться", "Бузова давай тебя засватаем за Киркорова", – рассуждают пользователи Сети.

Отметим, что экс-муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов счастливо женат на модели Анастасии Костенко. Супруга подарила спортсмену дочь Милану. В недавнем интервью футболист рассказал, что нынешняя избранница является для него идеалом. "Такую я себе сформулировал в голове и такую я получил. Она должна быть: младше меня, воспитана, не эгоистка, из хорошей семьи, умеет любить и готовить", – рассказал бывший муж Ольги Бузовой.