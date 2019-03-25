Вскрылось имя жениха Бузовой
В конце августа прошлого года стартовало шоу "Замуж за Бузову". Исполнительница должна была выбрать супруга среди 15 достойных претендентов. Победителем стал Денис Лебедев – сыровар из Суздаля.
Однако их отношения были недолгими. Влюбленные расстались через несколько месяцев после окончания проекта. Причиной стало темное прошлое мужчины: бывшие девушки Дениса обвинили его в обмане и многочисленных изменах.
После этого Ольга Бузова долго была одинокой и не комментировала личную жизнь в разговоре с журналистами. Несколько дней назад звезда решила прервать молчание и опубликовала в Stories в Instagram видеозапись, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце.
Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Пока одни пользователи расспрашивали певицу о новом избраннике, другие стали искать возможных женихов в социальных сетях. Многие уверены, что им стал бывший участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков.
В минувшее воскресенье, 24 марта, мужчина опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил мать Ольги Бузовой. "С днем рождения, теща!" – написал он и добавил ролик, в котором едет в машине с Ириной и поет композицию телеведущей, сообщают "7Дней".
Сообщалось, что телеведущий потерял сознание
Известный журналист встал на защиту футболистов
Поклонники с нетерпением ждут свадьбы
Две блондинки сошлись в новом раунде
Популярные темы форума
Был секс, но встречаться не предложил
Кейт Миддлтон или Меган Маркл
Имя Анастасия
Завидую замужним подругам
Хочу ее мужа
Жена шарится по карманам
Екатерина или Виктория
Мужчины не ценят хорошего отношения
Препод намекает на секс
Моника Белуччи
Дочь хочет сделать тату
Виктория
Куриная диета
Сказал, что ему нужна девственница
Женщина обеспечивает мужчину
Меган Маркл
3 сигареты в день много?
Постоянно мерзнут ноги
Что подарить бабушке на день рождения?
Таблетки для экстренной контрацепии
Колоть губы во время беременности
Чем вы занимались, когда были в декрете?
Хватит страдать фигнёй. И ПРИДУМЫВАТЬ НАДУМЫВААТЬ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ. НИ ОДИН ЖУРНАЛИСТ С ПРОШЛЫХ ВЕКОВ ДАЖЕ НЕ МОГ ПОДУМАТЬ ОБ ИЗВРАЩЕНИИ МАТЕРИАЛА И ФАКТОВ НА СТОЛЬКО....
Может ли девушка сделать первый шаг?
Подруга специально нагнетает
Фейсбук
Медовая диета
Помощь гадалки, нужно ли это?
Поболтаем?
Крутит на минет.