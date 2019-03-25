Вскрылось имя жениха Бузовой

После публикации снимка с обручальным кольцом поклонники не перестают обсуждать имя возможного возлюбленного телеведущей. Наконец им удалось выяснить, кто стал женихом Ольгой Бузовой.



В конце августа прошлого года стартовало шоу "Замуж за Бузову". Исполнительница должна была выбрать супруга среди 15 достойных претендентов. Победителем стал Денис Лебедев – сыровар из Суздаля.

Однако их отношения были недолгими. Влюбленные расстались через несколько месяцев после окончания проекта. Причиной стало темное прошлое мужчины: бывшие девушки Дениса обвинили его в обмане и многочисленных изменах.

После этого Ольга Бузова долго была одинокой и не комментировала личную жизнь в разговоре с журналистами. Несколько дней назад звезда решила прервать молчание и опубликовала в Stories в Instagram видеозапись, продемонстрировав кольцо на безымянном пальце.

Реакция поклонников не заставила себя долго ждать. Пока одни пользователи расспрашивали певицу о новом избраннике, другие стали искать возможных женихов в социальных сетях. Многие уверены, что им стал бывший участник шоу "Замуж за Бузову" Валентин Коробков.

В минувшее воскресенье, 24 марта, мужчина опубликовал в Instagram пост, в котором поздравил мать Ольги Бузовой. "С днем рождения, теща!" – написал он и добавил ролик, в котором едет в машине с Ириной и поет композицию телеведущей, сообщают "7Дней".