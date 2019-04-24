Разгар недели обрадует поклонников новой порцией драматических поворотов и неразрешимых конфликтов из жизни знаменитостей. "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года.

прочитано 287 раз