Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года
Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"
Ксения Собчак спустя годы снова появилась на скандально известном телешоу "Дом-2". Гламурную блондинку сфотографировали на лобном месте.
О том, что телеведущая вернулась в "Дом-2", стало известно после того, как другая звезда этого реалити-шоу разместила в Instagram фотографию, на которой запечатлена с Ксенией Собчак. "С возвращением домой. Подробности завтра", – коротко написала Ольга Бузова.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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