Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года
Миддлтон влепила хлесткую пощечину Маркл
21 апреля британскому монарху Елизавете II исполнилось 93 года. Но и в праздничный день герцогини Кейт Миддлтон и Меган Маркл не смогли забыть старые обиды.
Конфликт королевских особ разгорелся настолько, что бывшей актрисе придется уехать из Соединенного Королевства на несколько лет. Вместе с супругом герцогиня отправится в Африку, чтобы работать с благотворительными организациями.
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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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