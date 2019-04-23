Уследить за скандалами в жизнь знаменитостей подчас бывает очень сложно. Чтобы решить эту проблему, "Дни.ру" собрали для читателей последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 23 апреля 2019 года.

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