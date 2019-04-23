Перед смертью Ирина Цывина светилась от счастья
В программе были
показаны кадры с похорон Цывиной. Проститься с актрисой приехала и ее дочь
Зинаида, которая живет с отцом за границей. Появилась в студии и крестная дочь
вдовы известного актера Евгения Евстигнеева – Саша Клименко.
Выяснилось, что Ирина Цывина даже прописала девушку в своей квартире. Наследник умершей артистки показал, что настроен к ней враждебно. "У мамы так сложилось, что те, кто алкоголь ей носит, становились ее друзьями", – заявил Евгений.
Оказалось, что регистрацию Саша с Ириной Цывиной сделали без ведома сына актрисы. Евгений узнал о существовании девушки только после того, как вернулся из армии. "Это все делалось втихаря от меня", – поделился молодой человек. Он добавил, что больше Клименко не прописана в квартире.
Также на передаче стало известно, что в прошлом году Ирина Цывина смогла бросить пить. Незадолго до смерти, на дне рождения подруги, она не притрагивалась к алкоголю. Близкая приятельница звезды Ольга Спиркина рассказала, что актриса принимала таблетки.
Другие друзья Ирины Цывиной подтвердили, что ранее она выпивала. Однако, по их словам, в последнее время знаменитость изменилась и будто светилась от счастья.
Напомним, Ирина Цывина умерла 18 апреля. Прощание с заслуженной артисткой России состоялось 22 апреля. Причиной смерти стала кардиомиопатия.
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