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Новое заявление первого мужа Началовой: Все демоны вылезли наружу

Юлия Началова и Дмитрий Ланской. Фото: www.globallookpress.com
Первый муж Юлии Началовой Дмитрий Ланской подвергся настоящей травле после того, как появилась информация, будто под его давлением певица так старательно худела, что довела себя до анорексии. Мужчина немедленно выступил с опровержением, но гнев народа только усилился.
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Юлия Началова умерла 16 марта от заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет заболеваний: мигрирующая подагра, диабет. К тому же у певицы был ослабленный организм вследствие перенесенной анорексии. В близком окружении утверждали, будто под давлением первого мужа Дмитрия Ланского Юлия буквально истязала себя диетами, чтобы соответствовать его представлениям об идеальной женщине.

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Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Разразился скандал. Несмотря на то, что пара оформила развод много лет назад, поклонники Началовой буквально затравили Ланского. В итоге, мужчина выступил с опровержением, заявив, что никогда не заставлял Юлию худеть, более того, он отметил, что она была таким человеком, которого вообще не заставишь делать ничего против его воли.

Однако шумиха не улеглась. А теперь уже и сам Дмитрий выступил с новым заявлением. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он выложил откровенный пост, в котором поблагодарил всех, друзей и недругов, за те испытания, которые прошел с момента смерти Юлии Началовой.

"Друзья, знакомые и просто добрые люди спасибо вам большое за поддержку!Именно в такие моменты понимаешь, как важны простые слова и человеческое тепло. Низкий поклон", – начал свою речь Дмитрий Ланской. Далее он обратился и к тем, кто его травил: "Я так же благодарен всем, кто кидал копья проклятий мне в спину и исходил желчью".

"Это сделало меня еще сильнее. В нашей повседневной жизни порой очень сложно разделить добро от зла, черное от белого и именно такие ситуации помогают прочертить явно эту линии. Все произошедшее со мной за последний месяц, только еще сильнее утвердило меня в моих принципах и жизненной позиции. Все злопыхатели и демоны сами вылезли наружу. Теперь я знаю вас по именам", – объявил первый муж Юлии Началовой.

Дмитрий Ланской отметил, что не будет мстить своим недоброжелателям. "Самое страшное наказание для вас это то, чем вы уже являетесь. И вы все про себя и так знаете все знаете) Жизнь длинная. При случае сочтемся (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – завершил свой пост экс-супруг популярной певицы.

Напомним, Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище 21 марта. Артистку провожали в последний путь самые близкие, друзья, коллеги и поклонники.

Автор: Наталья Аряева23 апреля 2019, 10:47

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