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Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Слухи и сплетни, громкие заявления и неожиданные признания – все это российские и зарубежные звезды регулярно поставляют своим поклонникам вне зависимости от дня недели и времени суток. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года читайте на "Дни.ру".
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"Надо же так ненавидеть ребенка!": Собчак распекли за издевательство над сыном

Поклонники Ксении Собчак с подозрением отнеслись к намерению ведущей вырастить из своего сына Платона вундеркинда и полиглота. Выяснилось, что мальчик с ранних лет учит китайский язык.

Однако бдительная интернет-публика сочла подобный подход не попыткой всестороннего развития ребенка, а издевательством. Некоторые из них сослались на последние исследования психологов, дескать, перегружать мозг ребенка в раннем возрасте вредно.

Солнцев разнес ТНТ за наглый обман Бузовой

Бывший участник шоу "Дом-2" Рустам Солнцев начал новую рубрику на "Дни.ру" под названием "Добрый тролль" с рассказа о провалившихся проектах ТНТ "Холостяк" и "Замуж за Бузову". Корень неуспеха этих программ он разглядел в личностях самих главных героев.

Солнцев отметил, что зрители раскусили Егора Крида и Ольгу Бузову, которые вместо того, чтобы начать строить отношения, принялись играть на камеру. Эти программы он сравнил с трупом недельной свежести, который "попахивает".

Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой

Общественность продолжает с крайним пиететом относится ко всем новостям, так или иначе связанным с Юлией Началовой. На этот раз под раздачу попала дочь певицы Алсу.

На шоу "Голос. Дети" девочка исполнила композицию "Герой не моего романа". "Грешно использовать песню Юли, тело которой еще не остыло", – решили пользователи Сети.

"Животик торчит!": Захарову поздравили с беременностью

Пожалуй, не существует более внимательного человека, чем обитатель интернета, разглядывающий фотографию той или иной звезды в надежде заметить первые признаки беременности. Пристального взора пользователей Сети не избежала и актриса Елена Захарова.

Она опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором стоит в красном платье на фоне красной ковровой дорожке. Однако этот прием не смутил комментаторов, которые невзирая ни на какие трудности разглядели у нее "торчащий животик" и тут же пришли к выводу, что звезда ждет ребенка.

На юбилее Пугачевой заметили Медведева

Кажется, журналисты не зря называли юбилей Аллы Пугачевой одним из главных событий года. Рассказывают, что на праздничное застолье певица потратила около миллиона.

Гости банкета дорогостоящему меню соответствовали. В частности, на вечеринке Аллы Пугачевой был замечен премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 21 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

21 апреля 2019, 17:59

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