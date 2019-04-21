"Надо же так ненавидеть ребенка!": Собчак распекли за издевательство над сыном
Несколько часов назад звезда разместила в микроблоге в Instagram видеозапись, на которой преподаватель китайского языка пытается привлечь внимание Платона. Мальчик увлеченно слушает учителя.
Ксения Собчак уверена, что чем раньше малыш начинает начинает изучать иностранные языки, тем легче их усваивает. Кроме того, это помогает развивать мышление и кругозор. "Но все равно невозможно смотреть без слез, как Платон пытается объясниться по-английски в ответ на странные для него звуки", – добавила журналистка.
Не все пользователи согласились с позицией телеведущей. "Последние исследования показали, что это не так. Ребенок будет мучиться с терминами и структурами, которые он еще не усвоил в своем языке", "Психиатрами и психологами доказано, что перезагружать мозг в раннем возрасте иностранными языки вредно", "Это же надо так ненавидеть ребенка!", "Бедный Платон", "Дурдом!" – написали комментаторы.
Некоторые пользователи, наоборот, похвалили Ксению Собчак за то, что она задумалась о развитии наследника еще с такого возраста. Другие комментаторы отнеслись к происходящему на видео с иронией. "Малыш, наверное, думает: "Кто-нибудь, пожалуйста, вызовите священника, дядю бесы крутят", "Дети в таком возрасте и так на китайском разговаривают", – делились мыслями подписчики.
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