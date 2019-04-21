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"Надо же так ненавидеть ребенка!": Собчак распекли за издевательство над сыном

Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Известная телеведущая решила с раннего возраста обучать своего сына Платона китайскому языку. Однако не все поклонники оценили порыв Ксении Собчак. По их мнению, журналистка нагружает двухлетнего ребенка лишними знаниями.
прочитано 1423 раза

Несколько часов назад звезда разместила в микроблоге в Instagram видеозапись, на которой преподаватель китайского языка пытается привлечь внимание Платона. Мальчик увлеченно слушает учителя. 

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая

Ксения Собчак уверена, что чем раньше малыш начинает начинает изучать иностранные языки, тем легче их усваивает. Кроме того, это помогает развивать мышление и кругозор. "Но все равно невозможно смотреть без слез, как Платон пытается объясниться по-английски в ответ на странные для него звуки", – добавила журналистка.

Не все пользователи согласились с позицией телеведущей. "Последние исследования показали, что это не так. Ребенок будет мучиться с терминами и структурами, которые он еще не усвоил в своем языке", "Психиатрами и психологами доказано, что перезагружать мозг в раннем возрасте иностранными языки вредно", "Это же надо так ненавидеть ребенка!", "Бедный Платон", "Дурдом!" – написали комментаторы.

Некоторые пользователи, наоборот, похвалили Ксению Собчак за то, что она задумалась о развитии наследника еще с такого возраста. Другие комментаторы отнеслись к происходящему на видео с иронией. "Малыш, наверное, думает: "Кто-нибудь, пожалуйста, вызовите священника, дядю бесы крутят", "Дети в таком возрасте и так на китайском разговаривают", – делились мыслями подписчики.

Автор: Полина Крылова21 апреля 2019, 15:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Расфуфыренная Собчак появилась на публике в прозрачном наряде

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость Задница кривая какаято Да трусы попа съела
Ответить
Гость
А кому дело до этой лошади и ее гаденыша?
У вас есть хоть что нибудь святое? Как можно так про ребенка?
Гость
Ответить
Это ее личное дело. Специалисты вообще говорят, что языки лучше всего ребёнок усваивает до трёх лет. Крайний срок до шести.
Гость
Ответить
А кому дело до этой лошади и ее гаденыша?
1

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