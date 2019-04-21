Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой

Дочь Алсу исполнила песню Юлии Началовой на шоу "Голос.Дети". Многие поклонники покойной исполнительницы раскритиковали решение девочки.



В прошлом выпуске популярного телепроекта член жюри Светлана Лобода отправила Микеллу Абрамову домой. Фанаты вступились за юную певицу, однако эксперт отказалась поменять свое решение. Тогда телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что у нескольких выбывших участников есть шанс попасть в финал песенного конкурса, выступив в дополнительном этапе. Среди счастливчиков оказалась и наследница Алсу.

Для конкурса девочка выбрала композицию певицы Юлии Началовой "Герой не моего романа". Решение наследницы Алсу раскритиковали поклонники умершей звезды. По их мнению, Микелла Абрамова не имеет права исполнять такую серьезную песню на сцене. "Грешно использовать песню Юли, тело которой еще не остыло", "Как можно маленькой девочке петь такую серьезную песню", "Неудачный выбор, Микелла не справилась" – приводит слова возмущенных комментаторов Star Hit.

Несмотря на критику девочка набрала 44% голосов и смогла пройти в финал шоу "Голос.Дети". После победы продюсер Владимир Меладзе похвалил дочь Алсу, отметив, что ее исполнение было "трогательным и прекрасным". Изменила свое мнение о таланте девочки и певица Светлана Лобода. "Микелла – это фирменная девочка, которая может петь абсолютно все. Она любит джаз, рок-н-ролл, читает рэп", – подчеркнула звезда.

Среди восторженных отзывов были и негативные замечания. Некоторые зрители заявили, что соперницы Микеллы Абрамовой выступили гораздо лучше. По их словам, дочь Алсу в любом случае пробьется в шоу-бизнес благодаря состоятельным родителям, а проигравшие девочки вряд ли смогут еще раз продемонстрировать свои вокальные способности на всю страну.