Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой

Срочно: в результате атаки террористов на Пасху погибли 160 человек
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Невосполнимая потеря: Филипп Киркоров остался без отца
"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Что сказала Началова перед смертью в реанимации
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
Раскрыта главная тайна союза Пугачевой и Галкина
партнеры
Воскресенье 21 апреля
Лента новостей
11:48
Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
09:53
160 погибших: террористы устроили серию взрывов на Пасху
06:00
Обнаружен очаг возгорания в Нотр-Даме
02:02
Украинцев лишили надежд на перемены после выборов
00:03
Раскрыт зверский план конца света
22:04
Как спасают впавшего в кому Быкова
20:05
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
19:01
"Предатель": Путин готовит взбучку обнаглевшему Лукашенко
18:16
"Единая Россия" поможет погорельцам в Забайкалье
18:00
Собянин: В течение пяти лет в Москве обновят парк трамваев
17:52
В центре Кабула террористы устроили атаку
17:18
Собянин принял участие в общегородском субботнике
16:01
Зеленский получил удар поддых после триумфа на дебатах
13:10
Собчак согласилась на дуэль с оскорбленной Волочковой
13:07
Двуличный Порошенко попался на циничном обмане после дебатов
12:19
Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену
11:46
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
11:03
"Что же я наделала?": оставившая сына Тодоренко горько расплакалась
10:42
Сцепившихся Порошенко и Зеленского поставили на колени перед Путиным
10:26
Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым
09:07
Сябитова жестко ответила на лживые слухи о бунте на Первом канале
07:06
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
06:30
Не признавший Крым Лукашенко вонзил нож в спину Путину
05:05
"Даже не подойдет": заговорившую о сексе с Тарасовым Бузову отправили лесом
03:04
Простившей Башарова бывшей жене обещают новые побои
01:40
Жириновский оказался сватом Кравец
01:03
Вскрылось необычное прозвище ребенка Меган Маркл и принца Гарри
23:02
Молодой любовник пропал без вести после внезапной смерти Цывиной
22:01
Зеленский поставил на колени орущего Порошенко
21:56
Астероид-убийца отложил конец света на 5 лет
21:27
Отчаявшаяся Кафельникова приманивает кавалера голой грудью (фото)
20:29
Испуганный Порошенко назвал Зеленского "котом в мешке"
19:42
"Русская Кончита Вурст": Самбурскую затравили за желание петь
19:33
В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына
19:17
Елена Захарова расскажет о предчувствии
18:54
Русская Кардашьян забыла отфотошопить целлюлит
18:33
"Я немножко гордый": вышвырнутый из "Табакерки" сын Табакова сделал заявление
18:30
Чем заняться на Пасху в Москве
18:16
Медведева решила вернуться к Авербуху
18:00
Ничего не поможет: поседевшему Порошенко предрекли конец
17:27
Быкова настигло проклятие Началовой
17:05
Заговоривший о безопасности Лазарев оставит сына
17:00
Минздрав предупредил: Порошенко лишили главного преимущества на дебатах с Зеленским
16:57
В Театральном центре "На Страстном" пройдет премьера рок-оперы "Карамазовы"
16:51
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
16:21
Совет на выходные
16:20
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
16:17
Петросян и его молодая пассия получили благословение
16:00
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
15:53
Заявление Малышевой о тайне смерти Началовой
15:37
В Красногорске водитель пытался скрыться от ДПС и протаранил иномарку
15:12
В Башкирии автобус со школьниками ушел под воду
15:12
Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем
15:06
Светлаков получил неожиданный удар от мужа Бородиной
14:59
В акции "Библионочь" стартует второй сезон проекта "Встречи с писателями"
14:41
"ЕР" выступила за безопасную систему утилизации вредных отходов
14:38
Мотогонки открывают сезон: в мае пройдет чемпионат RSBK на "Нижегородском кольце"
14:37
Певица Валерия о пропавшем Пригожине: Сам виноват
14:37
Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой
14:34
Родившая посреди комнаты звезда "Кухни" ошарашила Тодоренко
14:28
Озвучен шокирующий диагноз Дмитрия Быкова
14:23
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года
14:11
Пять чудес техники для дачи
14:03
"Мне стало только хуже": Нетребко слегла с опасным вирусом
14:00
Под Подольском нашли авиационную бомбу
13:55
Пенсионерка – жена Виторгана прошлась по ковровой дорожке в прозрачном платье
13:52
Выпить хотелось: завязавшая Борисова рассказала о тяге к бутылке
13:39
Что рыдающая мать тайно положила в гроб Началовой
13:23
Заслуженный тренер скончался в возрасте 87 лет
13:12
Rocco Forte Hotel Amigo: лучший "друг" в центре Брюсселя
13:11
Самбурская попрощалась с профессией
13:09
Иммерсивная опера "Пиковая дама" открывает новый сезон
13:08
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
12:54
Исхудавшая дочь Кончаловского появилась на публике
12:50
Постаревший Лукашенко сделал заявление об уходе
12:44
Супруга Быкова рассказала новые подробности о его состоянии
12:29
Мозоли до мяса: Волочкова показала жуткие ноги
12:19
Дочь миллиардера впервые высказалась об уходе мужа к Лопыревой
12:05
Петербуржец забил жену до смерти после недели запоя
11:59
В Москве загорелся жилищный комплекс "ЗИЛАРТ"
11:55
"ЕР" предложила создать единую систему учета отходов
11:51
77-летняя Алентова стала выглядеть моложе дочери
11:42
В Москве при пожаре погиб человек
11:41
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой
11:41
Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
11:37
В Одинцово у женщины украли часы и драгоценности на 4 млн рублей
11:26
Алкоголичка в депрессии: подруга винит в смерти Цывиной постоянную пьянку
11:17
В центре Петербурга водитель сбил четырех пешеходов
11:04
"Битая Лиза": вернувшейся к Башарову жене предсказали несладкую жизнь
10:51
Перед смертью Ирина Цывина страшно кричала
10:49
Строгая Елизавета II отчитала легкомысленную Кейт перед кроткой Маркл
10:45
Главные события Москвы
10:33
Больше не президент: названа новая должность Порошенко
10:31
Неизвестные жестоко избили главу управления ФАС в Москве
09:57
Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
09:49
Известной певице нужна операция из-за неутешительного диагноза
09:18
"Детей я никому не отдам!": заявление рыжего "Иванушки" после вести о расставании с женой
09:13
Бесстыжий Панин затащил дочь к голым мужикам
08:48
"Молодые и светлые": Зеленский собрал потенциальных министров
08:35
Родившая Александра Стриженова показала малыша
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Спортивная немка покорила миллионы мужчин по всему миру
Новым ангелом Victoria's Secret стала темнокожая красотка
Больше не президент: названа новая должность Порошенко
Дочь Виторгана впервые обнажилась перед публикой
Бесстыжий Панин затащил дочь к голым мужикам
"Детей я никому не отдам!": заявление рыжего "Иванушки" после вести о расставании с женой
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com
Дочь Алсу исполнила песню Юлии Началовой на шоу "Голос.Дети". Многие поклонники покойной исполнительницы раскритиковали решение девочки.
прочитано 1626 раз

В прошлом выпуске популярного телепроекта член жюри Светлана Лобода отправила Микеллу Абрамову домой. Фанаты вступились за юную певицу, однако эксперт отказалась поменять свое решение. Тогда телеведущий Дмитрий Нагиев сообщил, что у нескольких выбывших участников есть шанс попасть в финал песенного конкурса, выступив в дополнительном этапе. Среди счастливчиков оказалась и наследница Алсу. 

ПО ТЕМЕ

Что рыдающая мать тайно положила в гроб Началовой

Мать сильно изменилась после смерти Юлии Началовой

 Юлия Викторовна Началова

Юлия Викторовна Началова певица

Для конкурса девочка выбрала композицию певицы Юлии Началовой "Герой не моего романа". Решение наследницы Алсу раскритиковали поклонники умершей звезды. По их мнению, Микелла Абрамова не имеет права исполнять такую серьезную песню на сцене. "Грешно использовать песню Юли, тело которой еще не остыло", "Как можно маленькой девочке петь такую серьезную песню", "Неудачный выбор, Микелла не справилась" – приводит слова возмущенных комментаторов Star Hit.

Несмотря на критику девочка набрала 44% голосов и смогла пройти в финал шоу "Голос.Дети". После победы продюсер Владимир Меладзе похвалил дочь Алсу, отметив, что ее исполнение было "трогательным и прекрасным". Изменила свое мнение о таланте девочки и певица Светлана Лобода. "Микелла – это фирменная девочка, которая может петь абсолютно все. Она любит джаз, рок-н-ролл, читает рэп", – подчеркнула звезда.

Среди восторженных отзывов были и негативные замечания. Некоторые зрители заявили, что соперницы Микеллы Абрамовой выступили гораздо лучше. По их словам, дочь Алсу в любом случае пробьется в шоу-бизнес благодаря состоятельным родителям, а проигравшие девочки вряд ли смогут еще раз продемонстрировать свои вокальные способности на всю страну. 

Автор: Полина Крылова21 апреля 2019, 10:19

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Алиса Воронова
Микелла даже в ноты не попадала...
Спела хорошо, при том что песня сама по себе мне не нравится. Заунывная и нудная.
Алиса Воронова
Ответить
Микелла даже в ноты не попадала...
Гость
Ответить
Молодец Микелочка. Наверняка и папе Вите денежку за это переведут - авторский гонорар за песню. Все только и могут критиковать, а как помочь семье началовых- так никого нет.
Гость
Ответить
Неужели всем поклонникам Началовой не понравилось ? Вот прям обоим, да ? Да быть этого не может ! ))
1

Популярные темы форума

Политика

"Предатель": Путин готовит взбучку обнаглевшему Лукашенко
Зеленский получил удар поддых после триумфа на дебатах
Двуличный Порошенко попался на циничном обмане после дебатов
Сцепившихся Порошенко и Зеленского поставили на колени перед Путиным

Шоу-бизнес

"Буду рада, если мои слова дойдут": оплеванная Кудрявцева ответила Пугачевой
"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном
Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске
"У мамы последний концерт": сын Пугачевой и Галкина сделал заявление

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

В смерти беременной Цывиной обвинили ее сына

Андрей Малахов сцепился с наследником звезды
Шоу-бизнес

Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова

"Золотой голос России" был замечен в компании модели
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили из-за песни Началовой

Она выступила с композицией покойной певицы на шоу "Голос"
Шоу-бизнес

Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске

Платону недавно исполнилось шесть лет

Гороскоп

"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность

Фоторепортажи

Эффектная Захарова затмила округлившуюся Макееву на красной дорожке ММКФ
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери

Спорт

Медведева решила вернуться к Авербуху
Опубликовано полное видео драки Кокорина и Мамаева
"Столько боли!": жена Кокорина взорвалась из-за подлого обмана
"Крутышка на миллион": шикарная Загитова сразила народ фигурой

Регионы

Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)
Срочная новость с Крымского моста повергла людей в шок
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru