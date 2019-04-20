Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 апреля 2019 года
"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном
Слухи о любовной связи красавицы Юлии Барановской и ее соведущего Александра Гордон не могли не появиться. Уж больно органично пара смотрится в кадре.
Сама Барановская подчеркнула, что ее коллега влюблен "по уши". Однако не в нее, а в свою жену.
Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске
Шестилетнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона сняли в обещственном месте. Народ отмечает, что мальчик очень подрос и крайне похож на маму.
На записи малыш пьет сок из бокала для вина. Последнее его фото датировано прошлым годом.
Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
Поклонники заподозрили, что Николай Басков закрутил роман. Певца заметили в компании модели.
На юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце Николай Басков появился с обладательницей титула "Мисс Россия−2015" Софией Никитчук. Свою путницу от публики и журналистов он не скрывал.
Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым
Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова опровергла информацию о том, что она сошлась с экс-супругом. Ее слова опубликовала скандально известный блогер Лена Миро.
Елизавета Шевыркова предположила, что за публикацией этих слухов может стоять сам Марат Башаров. Дескать, именно ему выгодно представлять ситуацию так, словно в их семье все нормально.
Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену
Шокирующие заявления о личной жизни рэпера Децла продолжает делать его отец. На сей раз он заявил, что музыкант планировал уйти от своей жены.
Продюсер Александр Толмацкий поведал, что его сын в последнее время постоянно скандалил с супругой. Она же, по его словам, шантажировала Децла.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
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