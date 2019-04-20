Российские и зарубежные звезды не знают ни выходных, ни праздников и постоянно поставляют публике скандальные подробности и невероятные слухи. Все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 апреля 2019 года.



"По уши влюблен": Барановская о слухах про роман с Гордоном

Слухи о любовной связи красавицы Юлии Барановской и ее соведущего Александра Гордон не могли не появиться. Уж больно органично пара смотрится в кадре.

Сама Барановская подчеркнула, что ее коллега влюблен "по уши". Однако не в нее, а в свою жену.

Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске

Шестилетнего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Платона сняли в обещственном месте. Народ отмечает, что мальчик очень подрос и крайне похож на маму.

На записи малыш пьет сок из бокала для вина. Последнее его фото датировано прошлым годом.

Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова

Поклонники заподозрили, что Николай Басков закрутил роман. Певца заметили в компании модели.

На юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце Николай Басков появился с обладательницей титула "Мисс Россия−2015" Софией Никитчук. Свою путницу от публики и журналистов он не скрывал.

Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым

Бывшая жена Марата Башарова Елизавета Шевыркова опровергла информацию о том, что она сошлась с экс-супругом. Ее слова опубликовала скандально известный блогер Лена Миро.

Елизавета Шевыркова предположила, что за публикацией этих слухов может стоять сам Марат Башаров. Дескать, именно ему выгодно представлять ситуацию так, словно в их семье все нормально.

Перед смертью рэпер Децл хотел бросить жену

Шокирующие заявления о личной жизни рэпера Децла продолжает делать его отец. На сей раз он заявил, что музыкант планировал уйти от своей жены.

Продюсер Александр Толмацкий поведал, что его сын в последнее время постоянно скандалил с супругой. Она же, по его словам, шантажировала Децла.

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 20 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.

