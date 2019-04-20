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Бывшая жена опровергла новость о воссоединении с Башаровым

Марат Башаров и Елизавета Шевыркова. Фото: www.globallookpress.com.
Экс-супруга артиста дала опровержение. Елизавета Шевыркова заявила, что не живет с Маратом Башаровым.
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Бывшая жена знаменитости написала письмо скандально-известному блогеру Лене Миро. Обозревательница опубликовала сообщение Шевырковой в личном ЖЖ.

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Марат Алимжанович Башаров

Марат Алимжанович Башаров актер

"Лена, добрый день! Вчера вышла статья о том, что друг Марата дал интервью. При этом ни имени друга, ни фото. Может Марат сам дал это интервью? Ведь ему как раз выгодно сохранять видимость семьи. Мы развелись, живем отдельно. Я никакого испытательного срока не давала", – цитирует Елизавету блогер.

Ниже Миро предположила, что именно Марат Башаров распространяет неправдивую информацию. "Тут само собой напрашивается подозрение, что Маратка стал нерукопожатным, что этот скандал мешает ему в работе, не говоря уж о личной жизни – дур, которые дали б ему разок, больше нет", – рассуждает обозревательница.

Напомним, на днях в прессе выступил некий человек, назвавшийся другом артиста. Он рассказал, что Марат Башаров и Елизавета Шевыркова все еще живут вместе. Якобы экс-супруги заключили соглашение, по которому артист обещает содержать семью и отказаться от употребления спиртного.

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Публикация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova)

Добавим, что в конце декабря 2018 года тогда еще жена Марата Башарова попала в больницу со сломанным носом. Елизавета Шевыркова пыталась скрыть причину обращения в медучреждение. Меж тем брат женщины вскоре рассказал, что ее избил пьяный муж. Выяснилось также, что Елизавета бежала из дома с маленьким сыном. Чуть позже она подала на развод.

Марат Башаров ситуацию не комментировал, однако в соцсетях выставлял супругу в плохом свете. Называл Шевыркову хищницей и заявлял, что та его шантажировала, угрожая уголовным делом. Якобы актер был вынужден отписать ей московскую квартиру. Отметим, что эту публикацию Марат Башаров позже удалил.

Автор: Руслана Алексеева20 апреля 2019, 10:26
ФОТОРЕПОРТАЖ

Башаров вывел на красную дорожку беременную жену

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