Шокирующая правда о новом романе Николая Баскова
Вокалист появился с новой пассией на одном из самых ярких событий этого года – на юбилейном концерте Аллы Пугачевой в Кремлевском дворце. В спутнице знаменитости узнали обладательницу титула "Мисс Россия−2015" Софию Никитчук. Николай Басков с удовольствием демонстрировал модель журналистам.
Отметим, певец и красавица знакомы довольно давно. Больше года назад вокалиста обвинили в том, что он изменил своей на тот момент невесте Виктории Лопыревой именно с Никитчук. История с адюльтером быстро забылась, Басков и Лопырева объявили о расставании. Позже стало известно, что Виктория беременна от другого мужчины.
Тот факт, что Николай Басков вновь общается с Софией Никичук, навел поклонников на мысли о новом романе. Меж тем психолог и таролог Марианна Абравитова уверена: певец и модель не настроены на отношения друг с другом.
"Рядом друг с другом они освещают лучами своих корон друг друга. Наши взгляды просто светятся от их сияния. Но давайте спустимся с небес на землю. Никакого романа там нет. Безусловно, это пиар", – считает экстрасенс", - отметила таролог.
Абравитова отметила, что это не первая модель, с которой Николай Басков строит отношения, и обычно эти любовные истории ничем не заканчиваются. В будущем артист будет чаще появляться в компании Софии Никитчук, возможно даже устроит знакомство с родителями.
"Этот проект обещает быть занимательным – с драмами и падениями, с подаренными кольцами, островами и полетами на частных самолетах. Все будут с интересом за этим наблюдать и искренне переживать за них. Не удивлюсь, что все доведут до настоящей свадьбы и даже проживут какое-то время вместе. Но все это для картинки, между ними нет душевной привязанности", - рассказала Марианна Абравитова о личной жизни Николая Баскова изданию WomanHIT.ru.
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