Обнародовано видео с подросшим сыном Шепелева и Фриске

Звездного отпрыска тайно засняли в общественном месте. Шестилетний сын певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева – Платон заметно вырос.

Telegram-канал "Только никому…" опубликовал короткое видео. На нем малыш очень похожий на Жанну Фриске пьет сок из бокала для вина. Источник, предоставивший запись, уверяет, что это отпрыск певицы и Дмитрия Шепелева. Ребенка водили в цирк.

Отметим, что телеведущий редко публикует в соцсетях снимки мальчика. Последнее фото Платона в Instagram датировано прошлым годом. Отметим, что Дмитрий никогда не показывает лицо наследника: сын Жанны Фриске обычно сфотографирован со спины.

Напомним, после счерти Жанны Фриске четыре года назад, воспитанием Платона занялся Дмитрий Шепелев. Он не позволяет родственникам со стороны матери встречаться с ребенком. Два года родители Жанны не могут поздравить внука с днем рождения.

Крестная Платона – певица Ольга Орлова тоже пытается с ним встретиться. "Пишу Диме, а сообщения остаются непрочитанными. Дима – прекрасный отец, но у ребенка нет мамы, папа не сможет ему это вернуть. Если б он позволил бабушке и дедушке общаться с мальчиком, хуже бы не стало", – говорила ранее Орлова.

Сейчас Дмитрий Шепелев живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. У новой избранницы телеведущего тоже есть ребенок. Знаменитость тщательно скрывает подробности этого романа.