В юбилейном концерте Пугачевой на сцену вышли ее пятилетние дети

В Кремле состоялось грандиозное шоу, приуроченное к юбилею Аллы Пугачевой. В финале на сцену вышли самые близкие люди Примадонны.

О юбилейном концерте Аллы Пугачевой говорят весь последний месяц, причем больше в негативном ключе. Волна недовольства поднялась, когда выяснилось, что спонсор (государственное учреждение) выделил на шоу 40 миллионов рублей. Едва билеты появились в продаже, как их немедленно раскупили. А позже спекулянты требовали за заветные бумажки до полумиллиона рублей.

Музыкальный критик Сергей Соседов, называвший себя самым преданным поклонником Аллы Пугачевой, признался репортерам, что на концерт не пойдет. И дело не только в заоблачных ценах на билеты. Эксперт утверждал, что Примадонна давно не обладает тем голосом, за который ее полюбили миллионы. Также он усомнился в качестве музыкального материала. По его словам, 70-летней женщине несолидно иметь такой репертуар.

Впрочем, специально для шоу звезда записала новые песни. А еще исполнила несколько старых хитов. На сцену Примадонна выходила в стильных, лаконичных нарядах, однако не без перчика. Например, появилась в юбке с таким разрезом, что были видны шаловливые шортики. Артистка продемонстрировала весь свой талант, а шоу скорее напоминало музыкальный спектакль, чем концерт в классическом понимании.

Не обошлось и без сюрпризов. Когда Примадонна смеялась над нынешним шоу-бизнесом и его зависимостью от соцсетей, на сцене возникла скандально известная балерина Анастасия Волочкова. Пугачева назвала ее королевой Instagram. Не обделенная чувством юмора танцовщица в ярко-желтом брючном костюме буквально плюхнулась в фирменный поперечный шпагат, за что получила большой букет любимых белых роз.

Кульминацией шоу стал выход всех членов семьи Аллы Пугачевой. Под звуки композиции "Женщина, которая поет", на сцене появились ее дочь Кристина Орбакайте, внуки Никита и Дени, молодой супруг Максим Галкин и их двойняшки Лиза и Гарри. Присутствовала и дочь Кристины Клавдия. "Я бы хотела, чтобы они увидели меня на сцене. Конечно, они видели старые концерты, записи, но они не ассоциируют меня с той женщиной. Я хочу выступить, чтобы у Лизы и Гарри осталась память обо мне", – цитирует Аллу Пугачеву StarHit.