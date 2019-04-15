Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

Поющая ведущая приняла участие в бескомпромиссной игре "Поцеловать/Переспать/Убрать". Ольге Бузовой пришлось сделать непростой выбор.

Шоу появилось на YouTube-канале Super. "В последнее время все чаще между звездами случаются громкие ссоры и бифы, которые даже доходят до, прости Господи, рэп-баттлов", – гласит описание. Портал решил запустить проект, в котором ссоры выводятся на новый уровень абсурда.

Первой участие в нем приняла Ольга Бузова. Телеведущей предложили трех претендентов: певца, бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.

"Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто, мне кажется, в этом списке нет мужчин", - отреагировала Ольга Бузова. И все же знаменитости пришлось сделать выбор.

"С Тарасовым бы я, конечно, переспала. Знаете, вроде как свое, родное. У нас все было шесть лет потрясающе, если мне не изменяет память", – смущаясь и смеясь, сказала Бузова. "С Амираном я бы поцеловалась", – добавила она. А вот музыканта телеведущая "выбросила", назвав предателем.

Завершив выбор, Ольга Бузова поменяла решение. Она предпочла бы переспать с Сардаровым, а Тарасова бы поцеловала.

Напомним, что бывший супруг Ольги Бузовой женат на модели Анастасии Костенко. Недавно у них родилась дочь Милана.