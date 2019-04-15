Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым
Шоу появилось на YouTube-канале Super. "В последнее время все чаще между звездами случаются громкие ссоры и бифы, которые даже доходят до, прости Господи, рэп-баттлов", – гласит описание. Портал решил запустить проект, в котором ссоры выводятся на новый уровень абсурда.
Первой участие в нем приняла Ольга Бузова. Телеведущей предложили трех претендентов: певца, бывшего мужа – футболиста Дмитрия Тарасова и видеоблогера Амирана Сардарова.
"Вы же сказали, что будете мужчин мне предлагать. Просто, мне кажется, в этом списке нет мужчин", - отреагировала Ольга Бузова. И все же знаменитости пришлось сделать выбор.
"С Тарасовым бы я, конечно, переспала. Знаете, вроде как свое, родное. У нас все было шесть лет потрясающе, если мне не изменяет память", – смущаясь и смеясь, сказала Бузова. "С Амираном я бы поцеловалась", – добавила она. А вот музыканта телеведущая "выбросила", назвав предателем.
Завершив выбор, Ольга Бузова поменяла решение. Она предпочла бы переспать с Сардаровым, а Тарасова бы поцеловала.
Напомним, что бывший супруг Ольги Бузовой женат на модели Анастасии Костенко. Недавно у них родилась дочь Милана.
О поступке Примадонны рассказала помощница певицы
Она будет рожать ребенка в воде
Такой фигуристку еще не видели
У мужчины лопнуло терпение
Популярные темы форума
Как думаете: убила старуха Диану?
Самоубийство это больно?
Лена Миро-скандальный уродец.
Межрасовый брак
Секс
Давно влюблен в жену своего брата.,что делать?
Хочу уехать на пмж в другую страну...
Хочу найти мужчину
Хочу влюбиться? Но в кого?!.
шаурма вытолкнула ватрушку и беляшек ,почему?????
Прервать беременность
Началова, Булдаков, Децл ...
Россия выгони СНГ ,гасторбайторов ,и эмигрантов горе -неуклюжих людей,и развитый мир повернётся к тебе лицом!
Секс во время беременности
Секс за деньги
Заняться сексом, чтобы забыть бывшего
Расскажите про роды
Как правильно колоть орехи черепашкой?
А вы любите свою работу?
Дочь сделала аборт
Яичная диета
Мера Владивостока посадили в тюрьму!
Как понять твой человек или не твой?
Мне быть крутой и талантливой диджеем или всё-таки детсадовской и унылой воспитательницей????
Свекровь не союзник
Поцелуй это измена?
Английская диета
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Седловидная матка
Японская диета