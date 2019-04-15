"Ходячий вынос мозга": фригидную Бузову назвали кошмаром любого мужика
"Бузова любит романтические сопли, которые можно распустить вокруг половых актов, но никак не сами половые акты. Так было всегда: и когда Оля была юной пергидрольной пту-шницей, и когда стала женщиной трудной судьбы, требующей две бутылки коньяка в райдере", – рассуждает в своем ЖЖ блогер.
Лана отметила, что Ольга предстает перед аудиторией в двух амплуа: милашки и секс-бомбы. Однако, когда она забывается и становится самой собой, то превращается в женщину, на лице которой написано, что удовольствия от близости она не испытывает.
В качестве примера Миро привела пост телеведущей в соцсетях. "Вот что опубликовала в Instagram Бузова: "Женщины без ума, когда их чувствуют. Когда ими наслаждаются. Только чужое наслаждение доставляет им божественное удовольствие. Но никак не секс!" – цитирует обозревательница Бузову. Лена заявила, что такое может написать только женщина, ненавидящая секс – "пися-спермоприемница".
"Секс для писи-смермоприемницы – не более, чем досадная обязанность, которую необходимо исполнить в обмен на "Я тебя люблю" и "обнимашки", – отметила блогер.
После Лена Миро разобрала еще одно заявление Ольги Бузовой. Артистка говорит, что женщины любят быть услышанными.
"Представили себя бабу, которая "любит быть услышанной"? Это же ходячий вынос мозга. Причем вынос фригидный. Это же кошмар любого мужика. Что от такой бабы ждать, кроме бесконечных претензий и нытья по поводу нехватки сопливой романтики?" - набросилась на Ольгу Бузову обозревательница.
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