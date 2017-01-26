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Лысенкову после трагедии запретили летать на самолетах

Алексей Лысенков. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Перелом семи ребер изменил жизнь ведущего программы "Сам себе режиссер". В больнице он встретил свою судьбу.
прочитано 2429 раз

Когда телеведущий Алексей Лысенков серьезно травмировался на австрийском горнолыжном курорте Шладминг, никто и подумать не мог, чем закончится эта история. "Немножко разбился. Вернее – снесли. Снесли сильно. Человека даже не видел. Не знаю, мужчина или женщина, лыжник или бордист. Очнулся на снегу от дикой боли. Результат – семь ребер, общий наркоз, дренаж между ребрами и легким, красивые сестрички, дорога домой на машине. Сейчас поскуливаю в своей берлоге", – рассказал в январе 2016 года бессменный ведущий передачи "Сам себе режиссер". 

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"Больницы, операция... Даже вспоминать об этом не хочется, – цитирует Алексея портал Sobesednik. – Друзья мне предложили сходить к остеопату. Я никогда в эту науку не верил. Друзья настояли, и этот специалист реально меня поднял. Мне говорили, что я на протяжении года не смогу летать на самолетах из-за коллапса легкого. Но благодаря остеопату уже в апреле, то есть спустя три месяца, полетел на рыбалку в Астрахань. Когда ходил на прием к врачу, параллельно познакомился с хозяйкой медицинского центра Ольгой. В какой-то момент понял, что я приезжаю не к остеопату, а попить с ней кофе".

Скоро влюбленные отметят первую годовщину со дня знакомства, хотя планов узаконить отношения пока нет. Напомним, что Лысенков был трижды женат, у него есть дочь, сын и внук.

Автор: Иван Губкин26 января 2017, 10:40

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