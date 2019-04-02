"Перепой?": названа неожиданная причина плохого самочувствия Бузовой
О том, что Ольге Бузовой стало плохо после концерта, СМИ сообщают уже не в первый раз. Вот и на днях опять ведущую "Дома-2" - а по совместительству певицу – выносили со сцены на руках.
"Нашим звездам так часто становится плохо, что я уже думаю: "Да как они вообще живы-то с такими диагнозами? У них у всех - терминальная стадия рака, что ли?". Помощники наших селебов все время ссылаются на переутомление и "жесткий график", – пишет в своем "Живом журнале" Лена Миро.
Блогер удивляется слабой физической подготовке Ольги Бузовой и других российских звезд. Миро вспоминает, как сутками работала в горячих цехах – и почему-то не падала в обморок ни от переутомления, ни от жесткого графика. И ее коллеги не падали – все работали на износ, и при этом под капельницами не лежали.
"В связи с этим – вопрос: а, может, наши селебы - обычные алкоголики и наркоманы и падают в обмороки с перепоя или от передоза?", – размышляет блогер (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Напомним, 30 марта Ольга Бузова выступила в ледовом дворце "Витязь" в Подольске. Телеведущей помогал рэпер Леша Свик, с которым певица даже целовалась на сцене. Затем Бузова отправилась в Мытищи, где выступила в ночном клубе. Здесь артистка почувствовала себя плохо, ее увели в гримерку под руки.
Надо сказать, что пользователи Сети тоже заподозрили, что в плохом самочувствии Ольги Бузовой виноват вовсе не напряженный график. Фанаты, с которыми звезда даже не смогла встретиться после концерта, заподозрили, что дело в неумеренном потреблении алкоголя. Хотя, возможно, Бузова просто съела что-нибудь несвежее.
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