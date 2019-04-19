"Я немножко гордый": вышвырнутый из "Табакерки" сын Табакова сделал заявление
"Ну да, я перестал играть. Должен был быть ввод в состав, но мне о нем никто не сказал, а я знал об этом заранее, потому что всем остальным участникам спектакля об этом было сказано. Я посчитал, что если ко мне такое отношение, то я лучше не буду в это ввязываться. Зачем. Я немножко гордый – это правда", – рассказал Павел Табаков в YouTube-шоу "А поговорить?"
Сейчас Павел в театре не занят. Он сосредоточился на кино.
"После ухода Олега Павловича я приходил играть спектакли так: пришел, надо отыграть. Без особой радости. В театр должно хотеться идти. У меня этого не было. Я понимал, что не будет того театра, но были надежды, что придет новый человек и будет очень круто", – отметил наследник мэтра.
Артист отметил, что судить о нынешнем руководстве "Табакерки" и МХТ имени Чехова еще рано. Обо всем расскажут продажи билетов и положительные отзывы критиков и зрителей. "Я очень люблю "Табакерку". Я хочу, чтобы он процветал и шел вперед. Посмотрим, что будет дальше, – рассудил Павел.
Павел Табаков отметил, что художественный руководитель в театре может быть назначен "сверху" только в том случае, если учтено мнение труппы. Артист добавил, что если бы худрука в МХТ имени Чехова выбирала труппа, то этот пост занял бы Константин Хабенский.
"Но лучше всего, когда театр сам решает. Можно сделать худсовет, но тогда там опытные люди должны быть. Но когда приходит человек, которому в принципе это не очень нужно, который не очень был близок к этому театру, то к этому есть вопросики", – рассудил Табаков-младший.
После наследник режиссера рассказал, что уход отца еще до конца не осознал. "Я живу в осознании того, что человек улетел на другую планету, и я не могу ему позвонить. Я в таком отказе сейчас нахожусь", – говорит Павел Табаков.
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