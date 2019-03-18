Табаков вынес сыну неутешительный вердикт

Антон Табаков, старший сын легендарного актера Олега Табакова, дал откровенное интервью Борису Корчевникову. Он признался, что мало времени проводил с отцом и очень жалеет об этом.

Олег Табаков ушел от Людмилы Крыловой, подарившей ему сына Антона и дочь Александру, спустя 35 лет совместной жизни. Артист узаконил отношения со своей студенткой Мариной Зудиной, роман с которой скрывал десять лет. Александра не смогла смириться с уходом отца, перестала общаться и даже не приехала на его похороны, а вот Антон преодолел негатив. "Я был обижен на папу, но возраст победил эмоции, и мы стали общаться", – признался он в передаче Бориса Корчевникова "Далекие близкие".

Передачу посвятили Олегу Табакову – 12 марта минул год со дня его смерти. "Если бы была возможность отмотать все назад, я бы в разы увеличил моменты, когда мы виделись. Мне безумно не хватало отца, когда это произошло. Я бы хотел договорить с папой", – признался Антон.

Он всегда старался объективно оценивать поступки отца. Понимал: раз тот влюбился, разрыв отношений с матерью неизбежен. К тому же у родителей случались ссоры на профессиональной почве. "Папа был администратором и не мог распределять роли по родственному признаку, а мама служила в "Современнике". Это было причиной конфликтов родителей, хотя он был прав", – отметил Табаков.

По словам сына, Олег Павлович негативно относился к его актерской карьере. "Отец не поощрял мое мелькание на экране. В 1975 году я пытался поступать в папину студию, но он сказал, что для театральных подмостков моих способностей недостаточно", – озвучил Антон неутешительный вердикт, вынесенный ему отцом.

Он не обиделся. "Галина Волчек подготовила меня. После театрального института я оказался в "Современнике", – сообщил Табаков. Однако нашел он себя в ресторанном бизнесе. Решил заняться новым делом из-за Олега Табакова – тот якобы любил поесть из-за психологической травмы, полученной в голодном детстве. В заключение Антон признался, что со временем тоска по отцу не стала меньше.

Напомним, актер и режиссер Олег Табаков умер 12 марта 2018 года в возрасте 82 лет из-за онкологического заболевания. Его похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве.