Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года
Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили
Поклонники Примадонны, побывавшие на юбилейном концерте, отмечают, что качество звука в Кремлевском дворце оставляет желать лучшего. К самой Алле Пугачевой претензий у большинства нет, только безмерная благодарность к артистке.
Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян считает, что именно звукорежиссер сильно подвел исполнительницу. Нерадивый работник испортил впечатление от концерта Аллы Пугачевой, за что ему должно быть стыдно.
Материал дополняется.
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года, читайте в разделе и специальных сюжетах.
Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Первый комментарий артиста
Девушка произвела фурор на красной дорожке
Женщина предстала в неожиданном виде
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
почти не возможно найти работу!
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Алкаши
Может ли мужчина ударить
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Никогда не делайте отбеливание зубов
Разница должна быть не меньше 7 лет
Ефремов
Замужество - больная тема
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Кто был доктор Айболит по национальности?