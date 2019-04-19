Знаменитости подчас ничем не отличаются от обычных людей: в их жизни тоже случаются драмы, неприятные коллизии и моменты триумфа. "Дни.ру" в очередной раз собрали для читателей все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 19 апреля 2019 года.

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