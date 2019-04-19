"Детей я никому не отдам!": заявление рыжего "Иванушки" после вести о расставании с женой
В Сети появилась информация о расставании Андрея Григорьева-Апполонова и Марины Банковой после 17 лет совместной жизни. Якобы женщина, устав от разгульного образа жизни мужа, закрутила роман с молодым, но перспективным баскетболистом и переехала к нему с вместе с сыновьями.
Журналисты решили обратиться к Андрею. "Ребята, бред полный! Не верьте тому, что пишут. Прекрасно знаю, куда и с кем ходит моя жена", – заявил Григорьев-Апполонов. Певец прокомментировал и кадры с хоккейного матча, где его супругу сняли с детьми и новым ухажером.
"Я тогда гастролировал, а она отправилась на игру вместе с детьми и подругами. Марина ни с кем на фото не обнимается, не целуется. Почему сделали вывод, что мы расстались? Среди спортсменов очень много корешей нашей семьи. Разводиться никто не собирается, и детей своих я никому не отдам!" – цитирует рыжего из "Иванушек" StarHit.
Говорят, Марина Банкова начала встречаться с баскетболистом Андреем Зубковым летом 2018 года. "Стала с подружками ходить на все игры клуба, в котором играет Зубков, и даже ездила с ним", – рассказали в окружении супруги Андрея Григорьева-Апполонова.
При этом о разводе пока речи не идет – наоборот, пара создает видимость идеальных отношений. Например, в конце марта артист поздравил жену, опубликовав трогательный пост в Сети.
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