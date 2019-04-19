Что рыдающая мать тайно положила в гроб Началовой
Церковь плохо относится к суевериям и приметам, считая, что в гроб кладется лишь специальная атрибутика. Это погребальная одежда, венчик (символическое обозначение того, что усопший ушел в вечную жизнь как воин, одержавший победу на поле брани), крестик, саван, рукописание (написанная или напечатанная молитва, отпускающая грехи, которую вкладывают в правую руку покойника).
Даже цветам там не место. И уж точно православный канон не приветствует, когда в гробу оставляют украшения, деньги, а то и мобильные телефоны. Не в этом нуждается покойный, а в молитве близких, ведь душа проходит страшные мытарства, пока тело лежит бездыханным.
Во время прощания с Юлией Началовой люди шептались, что безутешная мать якобы положила в гроб небольшой сверток. Все стали гадать, что это могло быть. Возможно, какая-то дорогая сердцу или памятная артистке вещь, что-то, что было ее оберегом.
Когда в апреле 2007 года хоронили первого президента России Бориса Ельцина, на кадрах телетрансляции было видно, как вдова что-то положила в гроб. Строились разные догадки: крестик, обручальное кольцо... Много лет спустя Наина Иосифовна открыла секрет. "Я положила в гроб Бориса носовой платочек со своими слезами. С ним его и похоронили", – сказала она любопытным журналистам.
Юлия Началова умерла 16 марта в результате заражения крови. У 38-летней артистки обнаружился целый букет болезней: подагра, диабет, общий сбой в организме, вызванный анорексией. Певицу похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище. В последний путь Юлию Началову провожали близкие, друзья, коллеги и поклонники.
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