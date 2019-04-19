Тяжелобольной Моисеев в ужасном виде появился на шоу Пугачевой
Зрители заметили, что певец сильно сдал. Выглядел он, мягко говоря, не лучшим образом. Борис Моисеев с трудом передвигался по залу, а за руку артиста поддерживал его директор Сергей Горох.
На кадрах, появившихся в Сети, видно, как исполнитель тяжело спускается по лестнице, заходя в зрительный зал Кремлевского дворца. 65-летний Борис Моисеев даже не смог удержать букет желтых тюльпанов, приготовленный в подарок Алле Пугачевой, передает сайт "Комсомольская правда". Цветы нес его помощник.
Телевизионный продюсер Алина Красная рассказала, что в трудную минуту тяжелобольного Бориса Моисеева поддержали всего два человека. Это были Алла Пугачева и супруга Иосифа Кобзона Нелли. По ее словам, Примадонна оказала другу финансовую помощь. Кроме того, как вспоминает звездный промоутер Сергей Лавров, певица сама готовила исполнителю куриные паровые котлеты, отвозя потом ему в больницу.
Напомним, инсульт сразил Бориса Моисеева в конце 2010 года. Певца ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже артист рассказывал, что после пережитого инсульта регулярно встречается с врачами и принимает назначенные лекарства. А вот с курением Борис Моисеев не покончил до сир пор.
Балерина раздвинула ноги в Великий пост
Первый комментарий артиста
Он испортил впечатление от выступления звезды
Ведущая отмечает два года трезвости
Популярные темы форума
Секс за деньги
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Религия - наркотик для рабов.
Отшила лучшего друга
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Как понять твой человек или не твой?
Свекровь не союзник
Лабода вам нравится?
Как правильно колоть орехи черепашкой?
хочу вежлевого мужа,где взять?
Павел Воля
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
почти не возможно найти работу!
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
Такой хлеб ужасный стал,на следующий день опять зелёный,что за фигня?
Алкаши
Может ли мужчина ударить
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Расскажите про роды
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Комплексует что нет машины
Никогда не делайте отбеливание зубов
Разница должна быть не меньше 7 лет
Ефремов
Замужество - больная тема
Телец и близнец -брак получается или нет?
Диета ангела
Кто был доктор Айболит по национальности?