Исхудавшая дочь Кончаловского появилась на публике
Накануне, 18 апреля, состоялась торжественная церемония открытия 41-ого Московского международного кинофестиваля. Громкое событие случилось в кинотеатре "Россия". Стоит отметить, что обычно это мероприятие проходило в летом. Однако его сдвинули из-за чемпионата мира по футболу, который проходил в России.
Тогда многие расстроились, ведь непредсказуемая московская весна не самое удачное время для красных дорожек, но в итоге решение оказалось стратегически верным, потому что посещаемость его возросла. Так, многочисленным журналистам и фотографам позировала уйма знаменитостей, причем не только отечественных.
Марина Александрова, Сергей Гармаш, Елизавета Боярская, Игорь Петренко и Кристина Бродская, его бывшая супруга Екатерина Климова, Зара, Ирина Апексимова, Кристина Асмус, Анастасия Макеева, Елена Захарова, Ирина Безрукова, Вера Алентова и многие другие прошлись по красной дорожке, несмотря на то, что погода была неоднозначная.
Многие выбрали крайне открытые наряды, не испугавшись холодной погоды. К примеру, дочь режиссера Егора Кончаловского Мария предстала перед публикой в совершенно прозрачном платье на чехле, тонкая ткань которого подчеркнула невероятную стройность.
Ее сопровождала мать, популярная актриса Любовь Толкалина. Артистка выбрала эффектное золотое платье с накидкой. Кстати, этой накидкой Любовь заботливо укрывала единственную наследницу, которой ее худобу ставят в укор. Дескать, стройность уже выглядит нездоровой.
В какой-то момент Мария не выдержала груза критики. "Я смотрю, вам нравится обвинять. Это самое легкое. И это ваш выбор. Вы можете отвернуться и не смотреть на то, что вам не нравится. Зачем кидать камни в других?" – вопросила дочь Кончаловского в социальной сети Instagram.
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