Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Началова в гробу выглядит сказочной принцессой
Не Юлия и не Началова: документы певицы удивили народ
"Он надо мной издевался": Пугачева объяснила причину развода
Тяжелобольной Ваенге стало хуже
Смирившаяся Рудковская отошлет подальше сына-гея
партнеры
Четверг 18 апреля
Лента новостей
21:21
Милонов предложил Навальному провериться на наркотики
21:20
Суета вокруг умирающего Быкова возмутила россиян
21:11
"ЕР" проконтролирует законность деятельности МФО
20:29
Профессиональный боксер сбил 6 человек на тротуаре в Петербурге
20:19
"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
17:17
Путин в окружении "девочек" довел украинцев до бешенства
16:50
Под Петербургом рухнул самолет
16:06
Фестиваль Coral Travel May Fest пройдет в обновленном Titanic Mardan Palace
15:59
Прооперированный Михалков заново учится ходить
15:52
Микрокредиты под залог жилья уходят в прошлое
15:48
"Пора кушать": отощавшую Чехову перестали узнавать
15:41
Почему Башаров живет с женой после развода: сенсационные подробности
15:28
Малахов раскрыл истинные причины жуткой смерти Марьянова
15:10
Мужчина задушил подругу во время пьянки
14:52
В Москве пройдет нетворкинг-конференция "Личный бренд предпринимателя"
14:51
Кержаков потерпел поражение в борьбе с бывшей женой
14:45
Вскрылась неожиданная причина смерти Ирины Цывиной
14:41
На праймериз "ЕР" подано больше двух тысяч заявок
14:40
Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
14:26
Эдвард Сноуден заговорил по-русски
14:06
"Все через рот": Киркоров ответил предложившему презервативы Галкину
14:00
"Я не дарил ей бриллианты и шубы": Гаркалин сделал душещипательное признание
13:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 18 апреля 2019 года
13:40
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
13:21
Путин рассмешил девушек во время фотосессии (видео)
12:53
Вдову Евстигнеева нашли мертвой в Москве
12:52
В Балашихе мужчину сбила электричка
12:44
В Уфе драка двух знакомых переросла в поножовщину
12:44
"Чему мы учим людей?": особое отношение к больному Быкову вызвало оторопь
12:43
Новые подробности расставания рыжего "Иванушки" с женой
12:31
Эрмитаж экстренно эвакуировали из-за угрозы взрыва
12:24
"Единая Россия" с размахом провела Неделю экологии
12:15
Пенсионер принял брата за дичь и убил его
12:04
Эрнст о связи с Богомоловым: Хочу повторить!
11:58
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
11:58
Молодой муж о разводе с Екатериной Климовой
11:49
Знаменитого актера застрелили средь бела дня
11:39
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
11:31
Житель Домодедово готовил амфетамин у себя в мансарде
11:30
Под Новгородом перевернулся грузовик с шампанским
11:27
Госдума улучшила систему госзакупок
11:27
Названы вызывающие рак кишечника продукты
11:18
Хамство и давка: шоу Пугачевой обернулось скандалом
11:08
В Москве у пенсионерки украли 3 миллиона рублей
10:42
"Не хочу пачкать рот": Боня плюнула в выскочку Собчак
10:42
Маркл обвинили в гнусном предательстве
10:37
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
10:35
Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского
10:29
Родившая актриса Яковлева ушла от мужа
10:04
На вдову Марьянова подали в суд
09:51
Мать сильно изменилась после смерти Юлии Началовой
09:28
Известная модель станцевала с голой грудью (видео)
09:22
В юбилейном концерте Пугачевой на сцену вышли ее пятилетние дети
09:11
В российском кефире нашли антибиотики
09:07
"Чистый персик": народ в восторге от оттопырившей зад Седоковой
08:39
Мадонну распекли за новый сингл
08:37
Ведущая Первого канала родила четвертого ребенка
08:16
Медведева спела на юбилее Пугачевой
08:13
Лера Кудрявцева показала подросшую дочь
06:30
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
06:05
"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
04:03
После слухов о новой пассии Максим Виторган показал "неприличное" видео
02:02
Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
00:01
Снятого с рейса известного актера ожидает печальная участь
23:00
"Нервным музыкальным натурам не смотреть": Галкин показал Пугачеву за интересным занятием
22:00
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
21:33
Разъезжающийся Нотр-Дам-де-Пари укрепляют после пожара
20:47
Умер корреспондент Первого канала
20:45
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
20:42
Огонь из двигателя пассажирского самолета попал на видео
20:23
"Бомба!": Бледанс шокировала новым имиджем
20:04
Растерянный Меньшов попал в лапы мошенников
19:47
"Эпичный клоун": госпитализированного Быкова высмеяли
19:47
Соболь обвинили в обмане родителей заболевших московских детей
19:04
Панин с голой подружкой взбудоражили народ
18:43
Можно ли доверять дешевым лекарствам
18:40
"Лесбиянка": наманикюренный Светлаков обматерил Собчак после сравнения с геями
18:15
Пригожин увел гостей с концерта Пугачевой
17:46
В Москве за несколько лет проведут капремонт 135 поликлиник
17:41
Дума поддержит предложения Медведева по улучшению системы госзакупок
17:38
"Швабру" Тодоренко высмеяли за безвкусный наряд
17:36
Погрязшая в судах с внучкой Федосеева-Шукшина схватилась за голову
17:13
Володин: Отчет Медведева – содержательный и конкретный разговор
17:02
Разменявшая шестой десяток Валерия рыдает в три ручья
16:57
Под Владимиром полностью сгорел грузовик (видео)
16:45
"Беременная" от Киркорова отправляет родственникам послания с того света
16:41
Эксперты высоко оценили сотрудничество Думы и правительства
16:34
Требующая четыре миллиона в месяц жена не дает Аршавину развод
16:30
"Мир настоящей боли и ужаса": Калашникова впервые заговорила после выкидыша
16:15
Жена рассказала о состоянии Быкова
16:14
Под Москвой эвакуировали крупный ТЦ
15:58
Медведев отчитался перед Думой о работе правительства
15:54
Муцениеце застукала Прилучного с бывшей любовницей
15:45
Названы дата и время дебатов Порошенко и Зеленского
15:37
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
15:36
Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
15:26
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю
15:19
Медведев призвал членов правительства чаще общаться с депутатами
15:17
Барановская появилась на красной дорожке в одном плаще на голое тело
14:57
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 апреля 2019 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Затравленная Маркл нашла защиту
Какого числа Пасха в 2019 году
"Вкусно просто нереально": звезду шоу "Дом-2" ухажер накормил тараканом
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
Шоу-бизнес

Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили

Алла Пугачева. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники Примадонны, побывавшие на юбилейном концерте, отмечают, что качество звука в Кремлевском дворце оставляет желать лучшего. К самой Алле Пугачевой претензий у большинства нет, только безмерная благодарность к артистке. 
прочитано 376 раз

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отмечает, что именно звукорежиссер сильно подвел Примадонну. Он испортил впечатление от концерта Аллы Пугачевой, за такое должно быть стыдно.

ПО ТЕМЕ

"Я злой": Пригожин о критиках концерта Пугачевой

Винокур заткнул критиков концерта Пугачевой

 Эксклюзив

Сюжеты Эксклюзив

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Ну вот не могли технари не опозориться. Сколько готовился юбилейный концерт Аллы Пугачевой? Долгие месяцы! Все должно было работать как единый слаженный механизм. А что по итогу? Звук не слышала, то Алла Борисовна, а то и вовсе зрители в зале. Ну не должны зрители были видеть, что Пугачевой приходится прямо по ходу концерта урезонивать звукорежиссера, который явно плохо справлялся со своей работой. Концерты Пугачевой лишь раз в 10 лет можно увидеть и деньги люди заплатили немалые. Значит качество концерта не должно напоминать сельский клуб. А по итогу подвели Аллу Борисовну. Разве народная артистка СССР заслуживает к себе такого отношения, когда речь идет о ее юбилейном концерте?" – рассудил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, сразу после юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который прошел 17 апреля, в Сети появились негативные отзывы от зрителей. Сильнее всего ругались на качество звука. Актер Никита Ковтунов, после мероприятия рассказал, что артистке пришлось обращаться к звукорежиссеру на глазах у зала. "Дай инструментал в мониторы. Не слышу, что пою, на сцене нет звука", – процитировал он Аллу Пугачеву. Недоволен народ остался отношением охранников, дежуривших на входе в Кутафью башню: якобы те, относились к людям как к скоту.

Автор: Руслана Алексеева19 апреля 2019, 01:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелые наряды молодящейся Пугачевой

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Хуже Порошенко: Зеленский объявил войну русскому языку
Жена откровенно высказалась о наркотиках Зеленского
Отставка Лукашенко: что происходит в Минске
Трамп накинул удавку на шею Зеленскому

Шоу-бизнес

Сбежавшая от Агутина Варум загляделась на полуголых мужиков
Известный актер опустил стул на голову Корчевникову
"Я злой": Пригожин о критиках концерта Пугачевой
"Этот сериал закончился": Лидия Федосеева-Шукшина поставила точку в войне с дочерьми

Проишествия

"Экспертиза провалилась": Резонансное убийство москвички вызвало много вопросов
"Собора не будет": страшные причины пожара в Нотр-Дам-де-Пари
Известного режиссера пытались зарезать из-за молодой актрисы
Визажиста-десантника избили в московском гей-клубе

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"

Примадонна впервые за десять лет выступила с сольником
Шоу-бизнес

Малахов раскрыл истинные причины жуткой смерти Марьянова

В студии ток-шоу огласили результаты судебно-медицинской экспертизы
Шоу-бизнес

Новые подробности расставания рыжего "Иванушки" с женой

В близком окружении прокомментировали информацию
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала подросшую дочь

Телеведущая похвалилась достижениями наследницы

Гороскоп

Тяжелобольная Терехова страдает из-за родового проклятия
"Здоровье катастрофически ухудшается": над Киркоровым нависла страшная опасность
В разговорах о нелегком будущем сына Рудковской поставлена точка
Гороскоп на неделю

Фоторепортажи

Украинская чемпионка восхитила подтянутой фигурой в купальнике
Сильно изменившаяся Чулпан Хаматова вышла на сцену
"Сгорела история": пепелище на месте Собора Парижской Богоматери
Лазарев выбрал самую красивую девушку России

Спорт

"Организм был истощен": Туктамышева впервые высказалась о тяжелой болезни
"Это что за порно?": народ в шоке от оголившейся Медведевой
Чемпион КХЛ избил девушку в Казани
"Шансы невелики": Медведеву спустили с небес на землю

Регионы

"Развал и разруха": Крымский мост довел россиян до истерики
Приковали цепями: московский путешественник умер в мучениях
В Подмосковье сняли пародию на "Игру престолов" (видео)
Подробности массового побега опасных преступников из изолятора в Туве

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru