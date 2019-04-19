Подставившего Пугачеву на концерте техника быстро вычислили

Поклонники Примадонны, побывавшие на юбилейном концерте, отмечают, что качество звука в Кремлевском дворце оставляет желать лучшего. К самой Алле Пугачевой претензий у большинства нет, только безмерная благодарность к артистке.

Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян отмечает, что именно звукорежиссер сильно подвел Примадонну. Он испортил впечатление от концерта Аллы Пугачевой, за такое должно быть стыдно.

"Ну вот не могли технари не опозориться. Сколько готовился юбилейный концерт Аллы Пугачевой? Долгие месяцы! Все должно было работать как единый слаженный механизм. А что по итогу? Звук не слышала, то Алла Борисовна, а то и вовсе зрители в зале. Ну не должны зрители были видеть, что Пугачевой приходится прямо по ходу концерта урезонивать звукорежиссера, который явно плохо справлялся со своей работой. Концерты Пугачевой лишь раз в 10 лет можно увидеть и деньги люди заплатили немалые. Значит качество концерта не должно напоминать сельский клуб. А по итогу подвели Аллу Борисовну. Разве народная артистка СССР заслуживает к себе такого отношения, когда речь идет о ее юбилейном концерте?" – рассудил Вадим Манукян в беседе с "Дни.ру".

Напомним, сразу после юбилейного концерта Аллы Пугачевой, который прошел 17 апреля, в Сети появились негативные отзывы от зрителей. Сильнее всего ругались на качество звука. Актер Никита Ковтунов, после мероприятия рассказал, что артистке пришлось обращаться к звукорежиссеру на глазах у зала. "Дай инструментал в мониторы. Не слышу, что пою, на сцене нет звука", – процитировал он Аллу Пугачеву. Недоволен народ остался отношением охранников, дежуривших на входе в Кутафью башню: якобы те, относились к людям как к скоту.