На Первом канале случился бунт из-за миллионных гонораров звезд
Причиной бунта стали огромные гонорары участников скандальных ток-шоу. Зарплаты же самих работников Первого канала по сравнению с оплатой приглашенным в студии гостям оставляют делать лучшего.
Данные о гонорарах звезд раскрыла актриса Мария Шукшина. По словам знаменитости, ее дочери Анне за один день участия в шоу Первый канал якобы заплатил четыре миллиона рублей, передает Ura.ru.
На миллион рублей больше предложили самой Марии и ее матери Лидии Федосеевой-Шукшиной. Еще больший гонорар был якобы у экс-супруги актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской. Ей в разгар скандала заплатили за появление на программе Первого канала пятнадцать миллионов рублей, пишет сайт "Госновости".
Уточняется, что сотрудники Первого канала жалуются, что
их зарплаты ниже, чем у коллег на телеканале "Россия 1". Но
суммы оплаты труда журналистов при этом не раскрываются.
Ранее стало известно, что гонорар спортивного комментатора Василия Уткина на Первом канале во время ЧМ-2018 по футболу составил 738 тысяч рублей. Такую сумму он получил за один матч.
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